En el futbol mexicano pasaron una enorme cantidad de figuras en los últimos años. Futbolistas que brillaron en Europa decidieron continuar sus carreras en la Liga MX, ayudando a que el torneo creciera. Pero uno de los primeros en marcar ese camino fue nada más y nada menos que André-Pierre Gignac.

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Gignac en Tigres (Getty Images)

El delantero francés tomó una decisión que sorprendió al mundo en 2015, cuando dejó el futbol europeo para convertirse en nuevo jugador de Tigres UANL. Lo que parecía una aventura inesperada terminó transformándose en una historia inolvidable. Con goles, títulos y actuaciones históricas, Gignac se ganó el cariño absoluto de los aficionados y hoy es considerado una verdadera leyenda de la institución.

En los últimos meses se habló mucho sobre el futuro del atacante francés y crecían los rumores de que estaba disputando sus últimos partidos con la playera de Tigres. Finalmente, esa información terminó confirmándose luego de las declaraciones de Mauricio Doehner, presidente del Comité Tigres-Cemex, quien aseguró que André-Pierre Gignac no continuará jugando en el club.

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“Es una leyenda. Solo tengo agradecimientos por estos 11 años. Pero los ciclos se cumplen”, fueron las palabras de Doehner que confirma el fin de una de las etapas más importantes del futbol mexicano en la historia.

Todos los títulos que ganó André-Pierre Gignac en Tigres

Liga MX: Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023

Campeón de Campeones: 2016, 2017, 2018 y 2023

CONCACAF Champions League: 2020

Campeones Cup: 2018 y 2023

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