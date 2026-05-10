Guido Pizarro explicó el motivo de la derrota con Chivas y envió un mensaje a los aficionados de Tigres

El director técnico del conjunto Felino dio la cara luego de la caída en el Estadio Akron y ya piensa en la final de la Concachampions 2026.

Tigres no pudo defender la ventaja que había obtenido en el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026. El equipo Felino le había ganado por 3-1 a Chivas en el primer encuentro, pero el Rebaño Sagrado se hizo fuerte de local en el Estadio Akron y se impuso por 2-0 este sábado para avanzar a semifinales.

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El criterio de desempate por mejor posición en la tabla general dejó a Tigres con las manos vacías y los aficionados criticaron el planteo de Guido Pizarro, estratega del equipo. No obstante, el DT argentino no se escondió y explicó por qué perdieron el partido de vuelta.

Guido Pizarro no pudo llevar a Tigres a las semifinales del Clausura 2026 (Getty Images)

“El planteamiento fue el mismo desde el inicio que hicimos en la ida”, comenzó explicando Pizarro en conferencia de prensa. Fue entonces cuando mencionó las dos razones por las que cayeron. Por un lado, Guido explicó que “el equipo rival hizo mejor las cosas”, mientras que luego añadió que en este partido se sintió la fatiga por afrontar la doble competencia.

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Por otro lado, el estratega de Tigres le envió un mensaje a la afición universitaria. Al ser consultado por el enojo de los fanáticos, Guido Pizarro manifestó: “Lo entendemos, el resultado no era el que queríamos”. Y completó: “A afrontar la final, que es último objetivo“.

Los ojos puestos en la final de la Concachampions

Guido Pizarro comentó que el equipo está fuerte de cara al próximo desafío: “El grupo es consciente que nos queda una competición grande. Ahora a recuperar jugadores y descansar bien para afrontar la final como se debe“.

Tigres enfrentará a Toluca en la final de la Concachampions 2026 el próximo 30 de mayo en el Estadio Nemesio Diez, un partido difícil y en condición de visitante que buscarán ganar para terminar la temporada celebrando un título.

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En síntesis