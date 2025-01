Tigres UANL se prepara para recibir a Xolos por la cuarta jornada del Clausura 2025 de la Liga MX desde las 21:00 horas (CDMX) de este martes 28 de enero. Los Felinos buscarán seguir con su invicto en el certamen local y sumar otros tres puntos para consolidarse en la cima de la clasificación y no pasar sobresaltos pensando en la clasificación directa a la Liguilla.

Por segundo encuentro consecutivo, Veljko Paunovic no podrá contar con André-Pierre Gignac. Tal como informó la institución regiomontana hace algunos días, el francés de 39 años será baja tras sufrir un desgarro instrasustancia del tendón de Aquiles derecho en la previa del pasado duelo frente a Chivas.

Por el momento, dicha lesión no cuenta con un periodo de recuperación estimado, por lo que no se sabe con certeza cuando el ariete podrá volver a las canchas. De todas formas, se espera que se ausente no solo en el duelo ante Tijuana, sino también frente a Toluca el próximo sábado 1° de febrero.

Gignac será baja por un desgarro en el tendón de Aquiles derecho. (Getty Images)

Así las cosas, quien ocupará el lugar de centrodelantero en la alineación universitaria será Nicolás Ibáñez, mismo que ha sido seleccionado como titular en todos los encuentros del actual Clausura 2025.

¿Su último torneo en Tigres UANL?

Vale recordar que el europeo posee contrato con Tigres UANL hasta junio del 2025, por lo que podría estar jugando sus últimos meses con la playera auriazul. No obstante, no es seguro que se retire del futbol una vez que culmine su vínculo con los regiomontanos, ya que existirían algunos sondeos por parte de la MLS, los cuales hasta el momento no han pasado de especulaciones.