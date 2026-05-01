De público conocimiento ha sido el terrorífico semestre que le han hecho pasar a la afición de Rayados, con resultados desilusionantes, actuaciones apáticas y una eliminación chocante en primera fase. Semejantes adversidades y bofetazos no pasaron desapercibidos en la directiva, que planifica el siguiente torneo con muchas bajas dentro del plantel profesional.

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Las primeras salidas que han trascendido en el equipo han sido las partidas de Sergio Canales y Anthony Martial, dos de los extranjeros y jugadores mejor pagos de la plantilla. En el caso del español, se marchó con el pase en su poder tras acordar mutuamente la no-renovación, mientras que el francés rescindirá su contrato por determinación de las autoridades.

Ahora bien, más allá de estos dos nombres, había otro de los europeos bajo la lupa, por el decreciente rendimiento que mostró esta temporada, a diferencia de campeonatos anteriores. Oliver Torres tenía pendiente definir su futuro, algo que iba a saberse recién al finalizar este último Clausura 2026, donde al igual que la mayoría de los jugadores no pudo dar su mejor cara.

Oliver Torres, de mal semestre pero ‘recuperable’ [Foto: Getty]

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En este certamen del primer semestre del año, el mediocentro jugó 14 encuentros de los 17 que tuvo Rayados en la fase regular, con 1020 minutos totales dentro del campo. 1 gol y 4 asistencias fue su contribución a la campaña del Monterrey, aunque no fue uno de los más resistidos de la afición más allá de no haber estado a la altura de una figura de su calibre.

En las últimas horas, luego de un tiempo de incertidumbre, Oliver Torres se confesó y aclaró todo lo que hacía falta: continuará en Monterrey después de la Copa del Mundo. El español no seguirá los pasos de su compatriota Sergio Canales y se quedará en Rayados para intentar dar vuelta la situación, buscando redimirse en lo individual y también dentro de lo colectivo.

Para respaldar su decisión de quedarse en ‘La Pandilla’, Oliver Torres publicó un mensaje en sus redes ratificando su posición, y pidiendo disculpas a los fanáticos por su propia participación en la temporada. En sus palabras, manifestó su compromiso absoluto con la institución y con el futuro deportivo inmediato de los Rayados de Monterrey después del fracaso.

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“Hay temporadas que dejan sonrisas… y otras lecciones. Sabemos lo que significa este escudo y entendemos la frustración de una afición que siempre está a la altura, incluso cuando nosotros fallamos. Pero si algo tengo claro, es que este grupo no va a rendirse. Los momentos difíciles también construyen carácter, unión y hambre de revancha. A ustedes, gracias por no abandonar. Gracias por exigirnos y acompañarnos. El verdadero valor de una afición se demuestra en días difíciles… y ustedes nunca fallan. Nos toca responder dentro del campo. Con trabajo, humildad y orgullo. Porque este club y vosotros merecen estar en lo más alto. ¡Juntos!“, exclamó Oliver Torres en su cuenta oficial de Instagram, confirmando su continuidad en el cuadro regiomontano.

En síntesis: