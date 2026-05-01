El mundo Rayados se ha convertido en los últimos días en una catarata de decisiones y acontecimientos que han sido efecto de la decepcionante campaña en el Clausura 2026. Si bien el fusible es el entrenador y Nico Sánchez fue cesado de su cargo, varios futbolistas serán ‘corridos’ por bajo rendimiento y no continuarán por voluntad de la junta directiva.

Publicidad

Hay casos puntuales como el de Sergio Canales, donde el propio jugador ya tenía la determinación tomada en su cabeza de dar un paso al costado por no poder cumplir los objetivos. Sin embargo, el club hizo su mea culpa y ‘tachará’ a los fichajes fallidos que realizó la misma conducción de un tiempo a esta parte. No le temblará el pulso para limpiar a quien sea necesario.

En este sentido, y dejando de lado la situación de Anthony Martial (con futuro sentenciado desde que fue apartado por indisciplina), una nueva salida quedó confirmada a raíz del análisis interno. Según destapó el programa regiomontano RG La Deportiva, Monterrey no tendrá más en cuenta a Santiago Mele, el guardameta uruguayo que terminó siendo titular en la portería albiazul.

Santiago Mele, el próximo ‘borrado’ de Rayados [Foto: Getty]

Publicidad

El golero charrúa nunca pudo asentarse en el arco de Rayados. Ya desde el momento de su llegada, Esteban Andrada le había ganado la pulseada en el Mundial de Clubes. Y posteriormente, sobre todo al comienzo de este nuevo año, Luis Cárdenas le había quitado el puesto por decisión técnica de Domenec Torrent, que lo veía mejor al ‘Mochis’. Es su propio nivel el que no cumple las expectativas y lo hará terminar fuera de La Pandilla.

Ya en este último Clausura 2026, la participación de Santiago Mele en el Monterrey acabó siendo prácticamente nula. Sólo disputó 2 de los 17 juegos del equipo en la temporada, siendo relegado por su competidor del puesto en casi todo el semestre. Además, cuando le tocó hacerlo, la afición lo abucheó en el estadio y luego lo condenó a través de las redes sociales.

De este modo, como el arquero tiene contrato vigente con Rayados, la institución lo colocará en la lista de ‘transferibles’ y lo negociará con el equipo que se acerque a preguntar condiciones. La intención es, en la medida de lo posible, recuperar la inversión realizada hace un año o al menos parte de ella, y luego salir al mercado a buscar un reemplazo de mayor jerarquía.

Publicidad

Con su inminente partida del cuadro albiazul, Santiago Mele seguirá los pasos del saliente ‘Tato’ Noriega, el hombre de peso de Monterrey que lo trajo y que ya fue hecho a un lado. El ex director deportivo se marchó con una larga lista de fracasos, entre los cuales se encuentra la contratación del uruguayo, uno de los extranjeros de la plantilla. ¿Podrá te Kloesen mejorar la política de contrataciones?