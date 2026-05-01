El CF Monterrey ha puesto fin a una línea dirigencial que no solo le ha hecho perder prestigio deportivo al cuadro albiazul, sino también, una abismal cantidad de elementos económicos. Uno de los tantos casos en los que Rayados salió mal parado ha sido el más reciente, el de Anthony Martial, que llegó al club como un ‘fichaje bomba’ y terminará haciéndole daño a la institución.

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El centrodelantero con pasado en Manchester United, Sevilla y AEK, entre otros, llegó para reforzar la plantilla a mediados del año pasado. Un año completo no le alcanzó para adaptarse al equipo y al futbol mexicano, por lo que su período en Monterrey será interrumpido. La etapa del atacante europeo en Rayados ha llegado a su fin, quedando muy lejos de las expectativas.

En este primer semestre del 2026, Anthony Martial acabó ‘borrado’ de la plantilla por indisciplina, sin que le permitan ser parte de los compromisos del primer equipo por una situación que ocurrió puertas adentro. Desde el episodio del cual poco ha salido a la luz, Monterrey disputó seis partidos más y el futbolista no fue convocado en ninguno, ya que la directiva respaldó aquella medida en su contra.

Rayados finiquita la salida de Anthony Martial [Foto: Getty]

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De este modo, las autoridades han tomado la determinación de no extender ni un minuto más la estadía de Anthony Martial en El Barrial. Según informó Carlos Ponce de León, Rayados rescindirá su contrato unilateralmente, ya que un acuerdo no será posible por la negativa del jugador y su entorno. Esa decisión institucional, no obstante, tendrá serias consecuencias en materia económica para el club.

De acuerdo al reporte del mencionado corresponsal de Diario Récord, Monterrey deberá pagarle ¡4 millones de dólares! para despedirlo y que Anthony Martial se marche del cuadro regio. Es el equivalente al año de vínculo vigente que le queda por delante al francés (hasta junio 2027), que al no tener un arreglo de común acuerdo debe ser abonado en su totalidad. A eso, se le suma el año de salario que ya se le pagó y la tasa de traspaso inicial.

En su breve recorrido por el equipo mexicano, el delantero disputó apenas 20 partidos entre dos campeonatos diferentes, solo recibiendo 799 minutos (casi nueve juegos completos). En ese lapso, únicamente pudo aportar 1 gol y 3 asistencias, dejando un abismo entre lo que se esperaba de él y lo que terminó siendo. Anthony Martial, una operación fallida que Rayados deberá usar de ejemplo sobre cómo no proceder…

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En síntesis: