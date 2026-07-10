El director técnico argentino se refirió a la posible salida del atacante argentino de los Felinos al Millonario en esta ventana de transferencias.

La Copa del Mundo 2026 sigue avanzando y ya se están disputando los Cuartos de Final, donde ya solo quedan ocho equipos y pocos compromisos para conocer al nuevo campeón mundial. Y con ello, también asoma en el horizonte el inicio de la temporada 2026-27 en los clubes.

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Por eso, más allá de la justa mundialista, el mercado de pases está abierto desde hace algunos días y los equipos se rearman con salidas y llegadas y así formar la plantilla más competitiva posible de cara a poder alcanzar los objetivos trazados por la directiva.

Un equipo que está trabajando en su reconstrucción es Tigres UANL, y en los próximos días podría haber novedades con una negociación que está tomando más tiempo de los esperado. Se trata de la posible venta de Ángel Correa a River Plate de Argentina.

Al respecto, el entrenador Guido Pizarro brindó una conferencia de prensa y fue consultado por esta cuestión. Así reflexionó: “En el caso de Ángel, un poco lo que está saliendo. Creo que él es un jugador muy importante para nosotros, se ha comportado desde el primer día de maravilla, un gran profesional, y está acá con nosotros y contamos con él“.

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Y continuó: “Es real la posibilidad que se está hablando, pero él está enfocado también acá y preparando todo lo que él ha hecho. Sabemos la calidad que tiene Ángel y ningún entrenador quisiera dejarlo ir. Sabemos que es un jugador fundamental y que un club como River lo quiera venir a buscar y de los números que se está hablando habla de la magnitud del jugador que es“.

Para cerrar, agregó: “Yo como persona siempre trato de escuchar a los jugadores, de su sentir, y a mí como entrenador me ocupa que el equipo sea competitivo, creo que hoy contamos con él, es una opción real lo que se está hablando, pero a mí me ocupa que nosotros nos enfoquemos en lo que tenemos casar nosotros y que el equipo inicie de buena manera“.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Ángel Correa en Tigres UANL?

A falta de la final continental de este sábado, el atacante argentino fue parte de 49 compromisos con los Auriazules, siendo titular en 44 de los mismos. Realizó 18 anotaciones y realizó 13 asistencias, siendo una parte fundamental para la ofensiva del cuadro de Guido Pizarro.

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En síntesis