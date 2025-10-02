Todo Tigres y el futbol mexicano atraviesan un momento de profundo dolor por la noticia que dieron a conocer Fernando Gorriarán y su esposa en las últimas horas. La pareja confirmó con mucha tristeza que perdieron al bebé que estaban esperando, lo que generó una ola de mensajes de apoyo hacia ambos.

Nanin Huvatt, esposa del futbolista, compartió un mensaje muy conmovedor en redes sociales para despedirse de su hijo: “La ilusión de tenerte, después de tanto soñarte, superó todo lo que algún día pude imaginar. Nos llenaste de ilusión, de sueños y de un amor tan grande que nunca pensamos que existiera. Te llevo en cada latido, en cada suspiro y en cada lágrima, pero sobre todo en cada sonrisa que intente dar a partir de ahora”.

En el mismo texto, agregó unas palabras que tocaron el corazón de los aficionados: “Gracias por elegirme, aunque haya sido por un instante. Me dejaste la enseñanza más grande: lo inmenso y eterno que puede sentirse el amor. Descansa en paz, mi pequeño ángel. Te prometo que nunca voy a olvidarte y que siempre tendrás un lugar en mi vida y en mi alma. Con todo mi amor, Mamá”.

Fernando Gorriarán, por su parte, reposteó la publicación de su esposa y también dejó un mensaje cargado de fortaleza: “Como una y otra vez, nos vamos a levantar y volver a intentarlo mami. Te amo guerrera”, escribió el mediocampista uruguayo, mostrando unidad en un momento tan duro para ambos.

Mientras tanto, más allá de la difícil situación personal, Tigres continúa con su preparación para uno de los partidos más importantes de la temporada. El conjunto felino recibirá este sábado a Cruz Azul en el Volcán, a partir de las 19:00 horas, por la jornada 12 del Apertura 2025.

¿Cómo le fue a Tigres en la temporada?

En lo deportivo, Tigres se mantiene en puestos de playoffs con 22 puntos, a solo tres de los líderes Toluca y Rayados. Hasta ahora, el equipo suma seis victorias, cuatro empates y apenas una derrota, lo que los mantiene como uno de los candidatos firmes al título pese a atravesar este duro momento fuera de la cancha.

