Tigres le ganó por 1-0 a Toluca este jueves 11 de diciembre en lo que fue la ida de la final de la Liga MX. Ángel Correa fue el autor del único gol del partido y ahora el club auriazul deberá viajar para estar presente el próximo domingo en el Nemesio Díez.

Allí, en la casa de Toluca, se decidirá el título del Apertura 2025. Los Diablos Rojos son los campeones vigentes de la Liga MX y se hacen fuertes en su cancha. Sin embargo, el conjunto escarlata perdió una vez en el torneo como local… y fue precisamente frente al equipo de Guido Pizarro.

Guido Pizarro tras la primera final

Después de la victoria contra Toluca, Guido Pizarro remarcó que Tigres ya ha salido campeón como visitante y que el equipo ya ganó en el Nemesio Díez: “Sí, ya hemos tenido experiencia de poder lograr el título en canchas rivales, entiendo que tengo jugadores que han pasado por eso y tienen la experiencia“.

“Fuimos el único equipo que ganó allá, pero también entiendo que seguramente la postura del rival va a ser distinta… Prepararemos el partido, veremos en qué condiciones están los jugadores e iremos allá con la confianza de lograr el resultado”, comentó el entrenador felino en la conferencia de prensa.

Ángel Correa anotó el único gol del partido (Getty Images)

El último antecedente en el Nemesio Díez

Tigres y Toluca se enfrentaron en el Nemesio Díez el pasado 26 de julio por la Jornada 2 del torneo. Allí, el equipo de Guido Pizarro le ganó por 4-3 a los Diablos Rojos en lo que fue un partido con muchos goles, aunque también por un momento el club auriazul llegó a estar 4-1 por delante en el marcador.

“Hoy fueron los primeros 90 minutos de los 180. Hemos sacado una ventaja, pero tendremos que hacer un gran partido para llevarnos la Final. Creo que hoy mi equipo fue mejor que el rival, pero entendemos que tenemos que recuperarnos, sabemos que todavía quedan 90 y ellos en su campo se sienten fuertes. Iremos allá a terminar la serie”, manifestó el técnico argentino sobre el primer partido de la final.

En síntesis