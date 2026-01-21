Se acabó la espera: Tigres UANL ya tiene a su primer refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga MX. Aunque los Universitarios comenzaron el torneo sin caras nuevas, en la noche del martes aterrizó Francisco Reyes, defensa central de 27 años.

Publicidad

Publicidad

Este futbolista nacido en Maldonado de 183 centímetros de estatura arriba procedente del Atlante de la Liga de Expansión y tuvo un paso por Juárez. Además, aunque su posición principal es la de zaguero, también se puede desempeñar como lateral por derecha.

En su llegada a Tigres, Paco Reyes manifestó: “Sé que vengo a representar a un equipo grandísimo y que el hecho de venir de la Liga de Expansión te puede demeritar un poco, pero he trabajado toda mi vida para esta oportunidad”. Y cerró: “Vengo a entregar lo mejor de mí”.

Más adelante, reveló que la chance de jugar en Tigres es “como un sueño, como una película” para él. Ahora solo resta que se ponga manos a la obra en los entrenamientos para ver si se gana un lugar en la consideración del entrenador Guido Pizarro en el corto plazo.

Publicidad

Publicidad

Así juega Paco Reyes, el nuevo defensa de Tigres

Tras hacer oficial su llegada, Tigres publicó un compacto de algunas jugadas destacadas de Paco Reyes en sus redes sociales oficiales. “Fortaleza, determinación y garra”, escribió el club felino para acompañar el video.

Tweet placeholder

ver también ¿Por qué hay un parón en el Clausura 2026 de la Liga MX?

En síntesis

Francisco Reyes se une a Tigres UANL como primer refuerzo del Clausura 2026 .

se une a como primer refuerzo del . Defensa central de 27 años y 183 cm llega procedente del Atlante .

de y 183 cm llega procedente del . El zaguero buscará ganarse un lugar en el equipo dirigido por Guido Pizarro.

Publicidad