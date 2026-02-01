Este sábado el León se enfrentó ante Tigres, donde la escuadra de la UANL se llevó la victoria, sin embargo, no todo fue bueno para algunos; en el caso de André-Pierre Gignac que terminó expulsado por primera vez y Diego Lainez quien salió con una bofetada del encuentro, la cual supuestamente le dio el francés durante un altercado.

Para muchos llamó mucho la atención el video que se mostró porque claramente se ve cómo en el manoteo que hace el delantero de Tigres golpea el rostro de su compañero. La reacción de Lainez es un poco instintiva porque inmediatamente se da la vuelta y ve que hay un futbolista de La Fiera y se va en su contra para reclamarle y él intenta explicarle.

¿Gignac golpeó a Lainez?

Se ve cómo Stiven Barreiro que es el futbolista al que le reclama, le dice lo que sucedió y es que viendo ya el metraje detenidamente es precisamente el jugador de Tigres quien lo hace de manera intencional. Y es que Gignac cuando alza la mano para reclamar empuja precisamente el brazo del jugador de León y éste le da justo a Lainez.

Es por ello que el propio Diego no se da cuenta de que es André quien lo empuja, pero como se vio fuerte y a su alrededor era el único rival que estaba por ello fue a señalarlo a él. Hasta el momento no se sabe si ambos jugadores ya vieron la repetición y se dieron cuenta de lo que pasó, pero la verdad es que fue un momento épico.

El malentendido no terminó en nada malo, al contrario se le dio a victoria a la plantilla de Guido Pizarro. Ahora en lo que respecta a la roja de Gignac, el futbolista se tendrá que perder el duelo de la Jornada 5 cuando se midan ante Santos el próximo viernes, por lo que aunque es baja importante ante ese rival podrán hacer modificaciones.

En síntesis

André-Pierre Gignac resultó expulsado en la victoria de Tigres frente al equipo de León .

resultó expulsado en la victoria de frente al equipo de . Gignac golpeó accidentalmente el rostro de Diego Lainez tras empujar el brazo de Stiven Barreiro.

tras empujar el brazo de Stiven Barreiro. El delantero francés se perderá el partido de la Jornada 5 contra Santos Laguna.

