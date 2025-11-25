Este miércoles se disputan los Cuartos de Final del Apertura 2025 donde el conjunto de Tigres tendrá que visitar a Xolos en el Estadio Caliente. Este es uno de los escenarios que más se les complica a los rivales, pero en el caso de los regios han tenido buenas experiencias en este lugar. El tema es que ahora se juega la Liguilla y las cosas suelen ser muy diferentes.

Una de estas cosas, es la sorpresa que dio Tigres y es que desde hace ya unos días se ha venido mencionando que Sebastián Córdova ya no es considerado con el equipo de la UANL, supuestamente porque se ha intentado llegar a un acuerdo con la directiva para renovarle el contrato, pero no han llegado a buenos términos para volver a hacerlo.

Ante esto, se confirmó que en el mes de diciembre de acuerdo con 365scores, la escuadra se quedaría sin Córdova, ya que es el 31 de este mes cuando se culmina su contrato y quedaría como agente libre. Algunos equipos comenzaron a sonar para llevarse al futbolista, entre ellos Pachuca, pero no había nada concreto, puesto que se abrieron más opciones.

¿Tigres despide a Córdova en los Cuartos de Final?

Fue este martes cuando el periodista de TUDN, Vladimir García, dio a conocer que el jugador de Tigres ya no estuvo en la convocatoria para los Cuartos de Final ante Xolos. Es por eso que el futbolista ya no había hecho el viaje a Tijuana, quedando totalmente descartado para este encuentro, aunque se desconoce si por lo mencionado anteriormente.

Aunque es la única información que se maneja hay comentarios de aficionados que mencionan que Córdova ya tiene arreglo con otro club y es por ello que no estaría siendo tomado en cuenta ahora, incluso hay quienes apuntan a que debido a ello el futbolista ya no está ni siquiera entrenando con el equipo, sino de manera independiente.

En síntesis

El jugador de Tigres, Sebastián Córdova , no fue convocado para los Cuartos de Final ante Xolos , según Vladimir García de TUDN.

, para los Cuartos de Final ante , según de TUDN. Sebastián Córdova termina su contrato con Tigres el 31 de diciembre y se iría como agente libre .

termina su contrato con el y se iría como . La ausencia se especula debido a que no hubo acuerdo para su renovación, y suena Pachuca como su posible destino.

