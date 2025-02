Muchos fanáticos se vieron asombrados en su momento, cuando Antonio Briseño tomó la decisión de poner fin a una estadía de más de media década en las Chivas de Guadalajara para seguir su carrera… dentro del futbol mexicano pero en otro club, en este caso en el Toluca, que cuenta con una de las plantillas más poderosas de México.

Publicidad

Publicidad

Y la realidad es que hasta aquí, al ‘Pollo’ no le ha salido nada bien: desde su llegada a los ‘Diablos Rojos’ no sólo ha tenido pocos minutos, sino que directamente no ha tenido la posibilidad de jugar ningún partido en este comienzo del Clausura 2025, ante la gran cantidad de variantes de calidad que cuenta el equipo escarlata.

Sin embargo, Briseño se muestra confiado en que a la larga se terminará ganando su lugar en el once inicial del Toluca. “Es cierto que aún no he tenido minutos y que me gustaría sumar algunos pronto, pero quiero ganármelos con trabajo”, señaló el experimentado defensa en conversación con el panel periodístico de la señal televisiva de Claro Sports.

En este sentido, el zaguero central que fichó por los Diablos en este mercado invernal, se explayó sobre su rol en estos momentos donde no tiene la continuidad deseada. “Como jugadores todos queremos jugar, pero sólo pueden jugar once. Yo creo mucho en la meritocracia, al final de cuentas el jugador que trabaja, que está ahí siempre al pie del cañón, al final le va a llegar la oportunidad. Y uno tiene que ser sacrificado, dedicado, tener mucha disciplina, sin importar el lugar donde le toque estar”, explicó Antonio Briseño en la entrevista, donde aseguró que no hará problemas al cuerpo técnico por su nulo rodaje, sino que seguirá trabajando para poder jugar.

Publicidad

Publicidad

Antonio Briseño, de enfrentar a Toluca con Chivas a jugar para los Diablos [Foto: Getty]

El ex futbolista de las Chivas sostuvo que no se arrepiente de haber elegido al Toluca, incluso pese a su inesperado presente futbolístico. “Estoy contento de venir a un gran equipo, de los más importantes de México, con el deseo de ser campeón después de quince años, en un plantel muy vasto, un plantel que en todas las posiciones se está peleando un lugar. Es lindo para el jugador estar en un equipo que pelea arriba y sueña con ganar cosas importantes”, ratificó el zaguero de 31 años recientemente cumplidos.

Antonio Briseño aprovechó para respaldar a Antonio Mohamed y su cuerpo técnico, en un momento donde los resultados y el funcionamiento no los están acompañando del todo. “El Turco es un tipo ganador, un entrenador que ha estado en el futbol mexicano desde hace mucho tiempo, conoce este medio, sabe exactamente qué es lo que se necesita. Ya estuvo en equipos internacionales, en Brasil, en España… viene muy bien para nosotros, se las sabe todas, es muy meticuloso con los detalles, a todo le da importancia. Él es un tipo ganador, creo que nos va a ir muy bien, no tengo dudas que con él estamos más cerca de conseguir los títulos“, afirmó de manera muy elogiosa el defensa central, incluso consciente de que Mohamed lo ha relegado hasta aquí por detrás de Luan, Fede Pereira y Bruno Méndez.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Volvería a dirigir a Toluca? Renato Paiva platicó por primera vez desde su salida del ‘Infierno’

Por último, el ‘Pollo’ sostuvo que sólo quiere ganarle a Chivas este sábado, pese al cariño que mantiene por la institución rojiblanca. “Muy contento de volver a ver a mis ex compañeros con los que estuve 5 años y medio, pero bueno ahora estoy de este lado, tratando de defender los colores del Toluca. Es un partido importante para nosotros, queremos sumar los 3 puntos como sea“, concluyó Antonio Briseño, que espera en el corto plazo poder tener la chance de hacer su debut oficial con la playera de los Diablos Rojos del Toluca.