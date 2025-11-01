Este sábado continuó la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX con partidos interesantes y con muchas emociones. Por un lado, Toluca empató 0-0 en su visita a Atlas, Rayados y Tigres UANL empataron 1-1, y América derrotó de local 2-0 a León.
ver también
El alentador guiño de Alexis Vega a la afición de Toluca que ilusiona de cara a la Liguilla
Con estos partidos y los que se disputaron durante el viernes, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque aún quedan varios partidos.
La misma tiene un único líder, y es Paulinho de Toluca, que pese a no marcar ante los Zorros acumula 11 anotaciones y mira a todos desde arriba junto a João Pedro Galvão de Atlético San Luis, quien tampoco pudo anotar ante Juárez en el inicio de la fecha.
Armando González de Chivas los sigue a ambos de cerca con 10 goles, y tiene la posibilidad de alcanzarlos o superarlos con su partido ante Pachuca este domingo. Germán Berterame de Rayados los sigue con 9 anotaciones, que tampoco pudo marcar. Por detrás, el Top 5 lo cierran Juan Brunetta de Tigres UANL, Sergio Canales de los Albiazules y Oscar Estupiñán de los Bravos, todos con 8 goles.
Tabla de goleo del Apertura 2025
- Paulinho (Toluca) — 11 goles
- João Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 11 goles
- Armando González (Chivas) — 10 goles
- Germán Berterame (Rayados) — 9 goles
- Juan Brunetta (Tigres UANL) — 8 goles
- Sergio Canales (Rayados) — 8 goles
- Oscar Estupiñán (Juárez) — 8 goles
ver también
¿Figuran Toluca y América? Se conoció el mejor equipo de la Liga MX según el Ranking de octubre de la IFFHS
En síntesis
- Paulinho de Toluca y João Pedro Galvão lideran la tabla de goleo con 11 anotaciones.
- Armando González de Chivas sigue a los líderes con 10 goles en la tabla del torneo.
- Sergio Canales de Rayados se unió al Top 5 con un total de 8 goles en la Jornada 16.