Este sábado continuó la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX con partidos interesantes y con muchas emociones. Por un lado, Toluca empató 0-0 en su visita a Atlas, Rayados y Tigres UANL empataron 1-1, y América derrotó de local 2-0 a León.

Publicidad

Publicidad

ver también El alentador guiño de Alexis Vega a la afición de Toluca que ilusiona de cara a la Liguilla

Con estos partidos y los que se disputaron durante el viernes, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque aún quedan varios partidos.

Tweet placeholder

La misma tiene un único líder, y es Paulinho de Toluca, que pese a no marcar ante los Zorros acumula 11 anotaciones y mira a todos desde arriba junto a João Pedro Galvão de Atlético San Luis, quien tampoco pudo anotar ante Juárez en el inicio de la fecha.

Publicidad

Publicidad

Armando González de Chivas los sigue a ambos de cerca con 10 goles, y tiene la posibilidad de alcanzarlos o superarlos con su partido ante Pachuca este domingo. Germán Berterame de Rayados los sigue con 9 anotaciones, que tampoco pudo marcar. Por detrás, el Top 5 lo cierran Juan Brunetta de Tigres UANL, Sergio Canales de los Albiazules y Oscar Estupiñán de los Bravos, todos con 8 goles.

Tabla de goleo del Apertura 2025

Paulinho (Toluca) — 11 goles

João Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 11 goles

Armando González (Chivas) — 10 goles

Germán Berterame (Rayados) — 9 goles

Juan Brunetta (Tigres UANL) — 8 goles

Sergio Canales (Rayados) — 8 goles

Oscar Estupiñán (Juárez) — 8 goles

ver también ¿Figuran Toluca y América? Se conoció el mejor equipo de la Liga MX según el Ranking de octubre de la IFFHS

En síntesis

Paulinho de Toluca y João Pedro Galvão lideran la tabla de goleo con 11 anotaciones .

de y lideran la tabla de goleo con . Armando González de Chivas sigue a los líderes con 10 goles en la tabla del torneo.

de sigue a los líderes con en la tabla del torneo. Sergio Canales de Rayados se unió al Top 5 con un total de 8 goles en la Jornada 16.

Publicidad