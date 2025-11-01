Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX tras anotación de Sergio Canales con Rayados

Se actualizó la tabla de goleo tras la anotación de volante español en el Clásico Regiomontano entre Rayados y Tigres UANL.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Se actualizó la tabla de goleo tras la anotación de Sergio Canales
© Getty ImagesSe actualizó la tabla de goleo tras la anotación de Sergio Canales

Este sábado continuó la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX con partidos interesantes y con muchas emociones. Por un lado, Toluca empató 0-0 en su visita a Atlas, Rayados y Tigres UANL empataron 1-1, y América derrotó de local 2-0 a León.

Publicidad
El alentador guiño de Alexis Vega a la afición de Toluca que ilusiona de cara a la Liguilla

ver también

El alentador guiño de Alexis Vega a la afición de Toluca que ilusiona de cara a la Liguilla

Con estos partidos y los que se disputaron durante el viernes, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque aún quedan varios partidos.

Tweet placeholder

La misma tiene un único líder, y es Paulinho de Toluca, que pese a no marcar ante los Zorros acumula 11 anotaciones y mira a todos desde arriba junto a João Pedro Galvão de Atlético San Luis, quien tampoco pudo anotar ante Juárez en el inicio de la fecha.

Publicidad

Armando González de Chivas los sigue a ambos de cerca con 10 goles, y tiene la posibilidad de alcanzarlos o superarlos con su partido ante Pachuca este domingo. Germán Berterame de Rayados los sigue con 9 anotaciones, que tampoco pudo marcar. Por detrás, el Top 5 lo cierran Juan Brunetta de Tigres UANL, Sergio Canales de los Albiazules y Oscar Estupiñán de los Bravos, todos con 8 goles.

Tabla de goleo del Apertura 2025

  • Paulinho (Toluca) — 11 goles
  • João Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 11 goles
  • Armando González (Chivas) — 10 goles
  • Germán Berterame (Rayados) — 9 goles
  • Juan Brunetta (Tigres UANL) — 8 goles
  • Sergio Canales (Rayados) — 8 goles
  • Oscar Estupiñán (Juárez) — 8 goles
¿Figuran Toluca y América? Se conoció el mejor equipo de la Liga MX según el Ranking de octubre de la IFFHS

ver también

¿Figuran Toluca y América? Se conoció el mejor equipo de la Liga MX según el Ranking de octubre de la IFFHS

En síntesis

  • Paulinho de Toluca y João Pedro Galvão lideran la tabla de goleo con 11 anotaciones.
  • Armando González de Chivas sigue a los líderes con 10 goles en la tabla del torneo.
  • Sergio Canales de Rayados se unió al Top 5 con un total de 8 goles en la Jornada 16.
Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Los dos futbolistas de Rayados que volverían ante Pumas
Rayados de Monterrey

Los dos futbolistas de Rayados que volverían ante Pumas

¿Por qué no juegan Sergio Canales y Anthony Martial en Rayados de Monterrey vs. Xolos?
Liga MX

¿Por qué no juegan Sergio Canales y Anthony Martial en Rayados de Monterrey vs. Xolos?

¿Con o sin Canales a Tijuana? Revelan el parte médico en la previa de Xolos-Rayados
Rayados de Monterrey

¿Con o sin Canales a Tijuana? Revelan el parte médico en la previa de Xolos-Rayados

Ex Pumas: la grave fractura de Lisandro Magallán que lo dejará inactivo hasta 2026
Pumas de la UNAM

Ex Pumas: la grave fractura de Lisandro Magallán que lo dejará inactivo hasta 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo