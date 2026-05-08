Tras una etapa contemporánea de muchos años donde todos se habían ‘olvidado’ de ellos, Toluca está volviendo a emerger como uno de los grandes de México. Después de haber tenido una era dorada a inicios de siglo, el club atravesó una sequía extensísima de títulos, donde fue bastardeado desde el afuera. Sin embargo, hoy está de vuelta y más fuerte que nunca.

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A lo largo de los quince años donde el cuadro escarlata no pudo coronar, muchos fingieron que los ‘Diablos Rojos’ no existían y optaron por seguir con sus vidas y señalarse entre ellos. El equipo choricero no competía y cuando sí le tocaba alcanzar las instancias decisivas, no conseguía dar ese salto necesario para volver a gritar campeón. Y ajenos en la Liga MX se burlaban y reían.

No obstante, en estos días que Toluca vuelve a quedar en el centro de la escena por su predominio en el plano local e internacional, aficionados ajenos intentan bajarle el precio a la institución. Hay un fastidio generalizado y una evidente campaña contra el club de Valentín Diez, sustentado en el resquemor y la envidia, pues a nadie le queda ‘cómodo’ que continúe ganando cosas.

En este contexto, donde desde distintos sectores están intentando atacar y subestimar al elenco escarlata, se ha vuelto a plantear el debate sobre el ‘Clásico’ de Toluca. Con su ascenso a la gloria de este último año y medio, muchos equipos se le han ‘animado’ a los Diablos Rojos, buscando pelear con ellos o mismo mofándose cuando les tocó sufrir una derrota.

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Toluca ha ganado respeto y también enemigos [Foto: Getty]

Sin embargo, más allá de los distintos intentos fallidos por vincular al Toluca con un contrincante fijo, lo cierto es que no tiene ni ha tenido nunca una rivalidad puntual con otro club. Así como lo son Barcelona y Real Madrid, River Plate y Boca Juniors, Manchester City y Manchester United, Inter y Milan, o Palmeiras y Corinthians, por citar algunos casos en el extranjero.

Ese tradicional ‘Clásico’ tradicional de cada país no le cabe a esta institución, aunque ha tenido diferentes antagonismos según cada época, de acuerdo a los rivales con los que compitió o la zona geográfica. Alguna vez hubo más ‘pica’ con Cruz Azul, alguna otra vez con Chivas, pero la que se volvió más ‘feroz’ fue la que en muchas ocasiones se generó contra el Club América.

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Por haberse enfrentado en duelos de carácter eliminatorio o incluso en definiciones de campeonato, muchos han asociado erróneamente al América en un ‘derby’ con Toluca. Más allá de clamor popular de redes sociales o títulos periodísticos (llegaron a llamarlo ‘Clásico del Centro’), las Águilas tienen ya varias rivalidades en México como para sumar otra más, realmente.

Los ‘Clásicos de verdad’ que posee la Liga MX:

En la actualidad, existen cinco rivalidades preestablecidas y reconocidas por el común del público y del mundo futbolero de México:

Clásico Nacional: enfrentamiento entre América y Chivas.

enfrentamiento entre América y Chivas. Clásico Capitalino: enfrentamiento entre América y Pumas.

enfrentamiento entre América y Pumas. Clásico Joven: enfrentamiento entre América y Cruz Azul.

enfrentamiento entre América y Cruz Azul. Clásico Regio: enfrentamiento entre Tigres y Monterrey.

enfrentamiento entre Tigres y Monterrey. Clásico Tapatío: enfrentamiento entre Chivas y Atlas.

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Cualquier otro trascendido que vincule a dos equipos mexicanos como enemigos no es más que un intento forzado de redes sociales por inventar una nueva enemistad. La realidad es que únicamente los mencionados son los tradicionales clásicos del país, con el cruce entre azulcremas y celestes como el más ‘moderno’ o más recientemente instalado.

Por estos tiempos, a Toluca lo quieren bajar todos porque es el bicampeón del futbol mexicano y aspira a ser campeón de Concachampions y de Liga MX también en esta temporada. Cuando un mismo equipo domina de tal manera (recordando también que ganó Campeones Cup y Campeón de Campeones en el último año), el resto quieren derrocar al rey y quedarse con su corona. Pero eso no significa que tenga un Clásico fijo.