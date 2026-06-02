Tras la alegría que significó la conquista de la Concachampions, en Toluca ya están inmersos en el mercado de fichajes. Mientras la plantilla disfruta de unas merecidas vacaciones, la directiva no se toma licencias y piensa en el segundo semestre. Con indicaciones del cuerpo técnico y un trabajo conjunto, se esperan caras nuevas para reforzar el equipo.

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Tal como fue adelantado en Bolavip, Adrián Sánchez es uno de los nombres en carpeta de Toluca de cara al libro de pases de verano. El mediocampista argentino de 27 años viene de ser campeón de la Liga Profesional de ese país hace unos días, venciendo a River Plate. Su apellido está en la lista de potenciales incorporaciones de los ‘Diablos Rojos’.

El futbolista se ha convertido en una fija y un titular indiscutido en Belgrano, club dueño de su ficha y con el cual consiguió el título. Tiene contrato en su equipo hasta Diciembre 2029, por lo que se han ganado un margen de maniobra de negociación ante los interesados. Uno de ellos es el campeón de CONCACAF, que ha mantenido contactos iniciales.

Adrián Sánchez con el trofeo de campeón de Liga Argentina.

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Cadena 3 Deporte, programa de la provincia argentina de Córdoba que destapó la información, ahora pudo corroborar que Belgrano ya le puso precio a Adrián Sánchez. Toluca no fue el único equipo que preguntó condiciones, por lo que lo cotizaron a un valor de mercado para todos, y a vender a quien sea el mejor postor en esta ventana que viene.

Según reveló el portal, con fuentes dentro de la dirigencia de Belgrano, el equipo argentino pretende 6 millones de dólares para desprenderse de su talentoso mediocampista. Sea el cuadro escarlata o cualquier otra institución, el que avance formalmente por Adrián Sánchez deberá desembolsar esa cifra para adquirir los derechos económcios del jugador.

Si bien en Toluca ya se encuentran al tanto, en los últimos tiempos han dado clases de negociación en materia de fichajes. Tienen todos los trucos para poder conseguirlo a menor valor, también considerando la vidriera que el equipo choricero podría ofrecerle a los argentinos. Comprar un porcentaje menor a la totalidad, otorgar una parte de una venta futura, objetivos a cumplir, algunas de las posibilidades para flexibilizar el número.

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En este contexto, vale aclarar que los ‘Diablos Rojos’ aún no han comenzado negociaciones formales, ya que primero pondrán sobre la mesa todas las alternativas de contrataciones. Luego, consensuarán con el cuerpo técnico las mejores opciones de acuerdo a las posibilidades, y allí saldrán al mercado a comprar. Pero primero era necesario saber cuánto costaría cada opción de refuerzo.