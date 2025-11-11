Es un secreto a voces y solo falta la confirmación. Álvaro Fidalgo se encamina a disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, o al menos Javier Aguirre le dará una oportunidad al centrocampista del América de mostrarse el año próximo antes del torneo.

Gibrán Araige, periodista de TUDN, aseguró este lunes que Álvaro Fidalgo le dio el sí al Tri y que el futbolista se entrenará con México por primera vez en enero, cuando se lleve a cabo un microciclo. Debido a esta noticia, Christian Martinoli dio su opinión acerca del jugador y su futuro en la selección.

“Supongamos que México pudiera convocar a cualquier extranjero de la Liga MX, yo creo que no pasaríamos a Cuartos de Final con todos los extranjeros jugando, entonces no veo a Álvaro Fidalgo haciendo diferencia”, comentó el narrador en el marco de la presentación de TV Azteca para el Mundial 2026.

Además, Christian Martinoli aseguró que él jugaría con los que ya están y con algunos que disputaron el Mundial Sub-20: “Pondría a Obed Vargas, Gilberto Mora para que tengan experiencia y hasta de tercer portero a Ochoa. México tiene que dar un giro. Argentina ganó con varios jugadores menores de 23 años; tienes que meter a más jóvenes y trascender con otros futbolistas”.

Álvaro Fidalgo le dio el sí a la Selección Mexicana (Getty Images)

Según lo revelado por Gibrán Araige, la idea que tiene Javier Aguirre con Álvaro Fidalgo es que el jugador del América forme parte de un microciclo en enero y luego que participe oficialmente de los amistosos de México en la Fecha FIFA de marzo del año que viene.

Los amistosos de México en 2026

Si bien por el momento no hubo un anuncio oficial, los reportes indican que la Selección Mexicana se enfrentaría con la Portugal de Cristiano Ronaldo en marzo de 2026. Y para esa fecha el Tri debería disputar otro amistoso también, sin rival confirmado hasta el momento.

Por otro lado, en la ventana de junio antes del comienzo del Mundial 2026, el conjunto de Javier Aguirre disputaría un amistoso con la Selección Argentina, la vigente campeona del mundo. A la espera de los rivales a confirmar, se espera que Álvaro Fidalgo diga presente en todos estos partidos.

