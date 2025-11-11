El próximo 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la Fase de Grupos del Mundial 2026. La Selección Mexicana conocerá en dicho evento sus primeros rivales en el torneo y Christian Martinoli dirá presente en la cita como uno de los narradores principales.

Publicidad

Publicidad

En el país hay mucha expectativa por ver qué puede hacer el equipo de Javier Aguirre considerando que México jugará como local con su afición. Sin embargo, Christian Martinoli se hace pocas ilusiones del Tri y expresó que la actual generación de futbolistas no lo convence.

“Yo estoy haciendo mundiales desde el 98 y esta es la peor generación de todas, pero juega de local. Seguramente pondrán partidos al mediodía y eso va a pesar para que se motiven con la afición. Con base en eso, y con 48 selecciones y un grupo al principio no tan complicado, puede avanzar”, comenzó diciendo el narrador en el marco de la presentación de TV Azteca para el Mundial 2026.

“Considero que México está para estar entre los 16 mejores. Ha tenido mejores generaciones que esta y no ha podido trascender como hubiéramos deseado“, continuó Christian Martinoli, quien por otro lado criticó la presencia de Javier Aguirre en los premios The Best.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Christian Martinoli apuntó contra Javier Aguirre

El entrenador de la Selección Mexicana estuvo nominado como uno de los mejores técnicos en los premios The Best, sobre todo por los títulos que consiguió con el Tri en la Copa Oro y la Concacaf Nations League. Sin embargo, el narrador no cree que se lo merecía.

ver también ¿Álvaro Fidalgo estará disponible para jugar el partido amistoso de México vs Portugal de Cristiano Ronaldo?

“Se ve que Mikel Arriola tiene ya mano fuerte en la FIFA. La trayectoria que tiene Javier Aguirre como técnico mexicano, a diferencia de todos los demás entrenadores de la historia, es la más importante. Ha dirigido prácticamente 20 años fuera de nuestro país, ha estado en otros Mundiales. Le puede ir bien o le puede ir mal, pero es un tipo con gran experiencia. Dicho eso, no creo que esté entre los 10 mejores técnicos del mundo”, concluyó Christian Martinoli.

Publicidad

Publicidad

En síntesis