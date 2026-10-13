Everardo López le baja el tono a la mala racha de Toluca: “Son rachas que cualquier equipo pasa”

A pesar de que Toluca esté pasando por una racha negativa, Everardo López se mostró optimista de cara al futuro.

El Toluca cedió el liderato del Torneo Apertura 2026 tras hilar otro tropiezo en el certamen. El pasado sábado 10 de octubre, los Diablos Rojos cayeron 3-2 en su visita a los Tigres de la UANL, quedándose estancados con 20 unidades y cediendo el primer sitio ante el América, que se puso a la cabeza por un punto de ventaja y con un juego pendiente.

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Este descalabro significó el tercer compromiso consecutivo en el que la escuadra dirigida por Antonio Mohamed se muestra incapaz de sumar de a tres puntos. Tras la victoria como visitante por 1-0 obtenida a mediados de septiembre, el cuadro escarlata acumula una derrota de 3-2 frente a Santos Laguna, un vibrante empate 3-3 ante Cruz Azul y el reciente descalabro en el Volcán.

Everardo calma las aguas en Toluca

Dichos resultados sugerirían que el conjunto mexiquense cayó en un bache del que le ha costado salir en comparación con la solvencia mostrada durante las primeras ocho jornadas del campeonato. Sin embargo, este panorama no representa una alarma mayor para el canterano Everardo López.

En atención a los medios de comunicación este martes 13 de octubre, el defensor de 21 años fijó su postura respecto al momento que atraviesa la plantilla: “No hay que hacer más grandes las cosas. Simplemente son rachas que cualquier equipo pasa.”

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😈 | Everardo López restó importancia a los últimos resultados de @TolucaFC.



“No hay que hacer más grandes las cosas. Son rachas que cualquier equipo pasa, sabemos las capacidades de nosotros y estamos seguros que vamos a retomar el nivel que conocemos”. pic.twitter.com/zDMUdYm4oW — PressPort (@PressPortmx) October 13, 2026

Restándole dramatismo al bache futbolístico, el zaguero lanzó un mensaje de optimismo enfocado en la recuperación del grupo: “Estamos pasando por un momento no tan bueno, pero sabemos las capacidades de nosotros y estamos seguros que vamos a retomar el nivel que conocemos“, agregó el defensor.

Por el momento, el Toluca se ubica en el segundo peldaño de la clasificación tras 11 fechas disputadas, igualado en 20 puntos con Gallos Blancos de Querétaro, equipo que aún tiene un juego pendiente. Los Diablos Rojos tendrán la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa este próximo sábado cuando reciban al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Nemesio Diez, duelo donde determinarán si se trató de una racha pasajera o de un problema de mayor fondo.

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En síntesis