Toluca logró dejar afuera de los Cuartos de Final a Juárez del Apertura 2025 de la Liga MX tras un global de 2-1 luego de ganar 2-1 de visitante y empatar en casa sin anotaciones. Ahora, el próximo rival asoma a la vista y será Rayados por las Semifinales.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, una noticia que tiene preocupado a los Diablos Rojos es la ausencia que tendrá ante los Albiazules según la información de Mediotiempo. Al menos en el partido de Ida. Tras superar su lesión que lo marginó de varios partidos, ahora se le conoció a Alexis Vega una nueva complicación física.

Tweet placeholder

Acorde a la información aportada por el periodista Francisco Arredondo, el delantero mexicano sufrió una nueva lesión: problemas en los tendones, por lo que fue sometido a estudios este lunes, y debido a este caso, se ha tomado la radical decisión de despedir a los responsables.

Publicidad

Publicidad

David Faitelson y Marco Cancino informaron en el programa ‘Línea de 4’ de TUDN, que los kinesiólogos que se encargaron de ver a Vega fueron despedidos, puesto que en lugar de ver mejoría en el jugador, ahora presenta el tema de los tendones.

¿Cuándo juega Toluca ante Rayados por la Ida de las Semifinales del Apertura 2025?

De cara al inicio de la serie ante los regiomontanos, el cuadro escarlata estará jugando el primer partido en condición de visitante en el Estadio BBVA de Guadalupe. El partido será este miércoles 3 de diciembre desde las 21:10 horas (Ciudad de México).

ver también Antonio Mohamed dio detalles de la lesión de Alexis Vega tras el pase de Toluca a la semifinal

En síntesis

El delantero de Toluca , Alexis Vega , sufrió una nueva lesión con problemas en los tendones , lo que lo margina de la serie ante Rayados.

, , sufrió una con , lo que lo margina de la serie ante Rayados. La directiva de Toluca decidió despedir a tres empleados del club, los kinesiólogos , responsables del tratamiento de Vega .

decidió del club, los , responsables del tratamiento de . Toluca jugará la Ida de Semifinales ante Rayados el miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA.

Publicidad