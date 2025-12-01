Es tendencia:
¿Juega contra Rayados? Revelan cuándo volvería Alexis Vega con Toluca en la Liguilla

Alexis Vega todavía no ha podido sumar minutos en la Liguilla. La fecha en la que volvería a jugar con Toluca.

Este miércoles comienza la eliminatoria entre Toluca y Rayados por la semifinal del Apertura 2025. Después de eliminar a FC Juárez en los cuartos de final, ahora el vigente campeón de la Liga MX se ve las caras con el equipo regiomontano por un lugar en la final.

Antonio Mohamed no pudo contar con Alexis Vega, una de sus figuras, en los dos partidos frente a los Bravos. El delantero sufrió un desgarro de segundo grado en el semitendinoso del muslo izquierdo a fines de octubre y aún no pudo volver a sumar minutos con Toluca desde esa lesión en un juego ante Pachuca.

De acuerdo a lo revelado por Fox Sports, Alexis Vega no jugó contra FC Juárez porque se resintió de la lesión mencionada. Los plazos indicaban que el mexicano ya tendría que haberse recuperado para los cuartos de final y es por eso que no pudo estar presente.

¿Cuándo volvería Alexis Vega?

No obstante, debido a que se resintió del desgarro, Alexis Vega tampoco estaría disponible para el partido de ida contra Rayados según Fox Sports. El delantero de los Diablos Rojos volvería a sumar minutos con el equipo en la vuelta ante Monterrey, juego que se llevará a cabo el próximo sábado.

Alexis Vega no juega desde el 26 de octubre (Getty Images)

Alexis no está al 100 por ciento, no lo vamos a arriesgar y esperemos que esté al 100 para ponerlo“, comentó Antonio Mohamed en conferencia de prensa después de lo que fue el empate de Toluca ante los Bravos por la vuelta de los cuartos de final.

Rayados vs. Toluca: Día, hora y TV para ver EN VIVO el partido de ida de las semifinales del Apertura 2025

El equipo escarlata ha mostrado cierta falta de contundencia en ataque en los últimos partidos y el propio Turco Mohamed hizo una autocrítica. Alexis Vega es clave en esta faceta del juego y Toluca no ha podido contar con una de sus figuras desde octubre. Está por verse si los Diablos Rojos pueden eliminar a Rayados sin su estrella o si el delantero logra volver al menos para la vuelta.

En síntesis

  • Alexis Vega volvería a jugar con Toluca en la vuelta ante Rayados el sábado.
  • Alexis Vega sufrió un desgarro de segundo grado en el semitendinoso del muslo izquierdo
  • Antonio Mohamed confirmó que no arriesgará al jugador hasta que esté al 100%.
