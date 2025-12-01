Es tendencia:
Rayados vs. Toluca: Día, hora y TV para ver EN VIVO el partido de ida de las semifinales del Apertura 2025

Los regios reciben a los Diablos Rojos en busca de dar otro batacazo importante en el Apertura 2025 tras eliminar al América en cuartos de final.

Por Ramiro Canessa

Este fin de semana se terminaron de disputar los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 y ya están definidos los cuatro equipos que siguen en carrera por el título antes de que termine el año. La Liguilla dejó emociones fuertes y varios golpes inesperados que movieron por completo el panorama del torneo.

Toluca igualó sin goles ante FC Juárez y aprovechó el resultado que había conseguido en el partido de ida jugando de visitante y ganando por 2-1 para seguir soñando con el bicampeonato. Los Diablos volvieron a mostrar oficio, manejaron los tiempos y no dejaron que la presión les jugara en contra.

Tigres logró la remontada tras caer por 3-0 ante Xolos en el Estadio Caliente y aprovechó la localía en el Volcán, llevándose una goleada por 5-0. El conjunto felino dio una de las actuaciones más contundentes del semestre y se metió entre los cuatro mejores con autoridad.

Cruz Azul la tuvo muy difícil ante Chivas pero está en semifinales. La Máquina Celeste venció 3-2 a Chivas en el CU y ya piensa en el próximo partido y también en la Copa Intercontinental. Fue un duelo vibrante, con sufrimiento incluido, pero que terminó fortaleciendo al equipo.

Mientras que Rayados dio el batacazo, eliminando al América que venía de cuatro finales al hilo. Los regios se llevaron un 3-2 en el global con un gol agónico y lograron clasificarse a la próxima instancia. Una noche histórica para el conjunto de Monterrey, que silenció el Ciudad de los Deportes y llega encendido a la fase decisiva.

Las semifinales quedaron conformadas así: Toluca vs. Rayados y Cruz Azul vs. Tigres.

¿Cuándo se juega Rayados vs. Toluca?

El encuentro de ida será este miércoles a las 21:10 hs de la CDMX en el Gigante de Acero, mientras que la vuelta será el próximo sábado 6 de diciembre en el Nemesio Díez desde las 19:00 hs. Por otro lado, la otra semifinal Cruz Azul vs. Tigres serán los mismos días, la ida en el CU a las 19:00 hs y la vuelta en el Volcán a las 21:10 hs.

Por el momento no hay nada confirmado sobre la televisación de los encuentros de semifinales, pero lo más probable es que todos vayan por TV abierta.

