Lo sufre Mohamed: los grandes ausentes de Toluca para la final de la Concachampions con Tigres UANL

Toluca se prepara para disputar una nueva final. Los Diablos Rojos se medirán ante Tigres UANL en la gran definición de la Concachampions 2026 y jugarán en condición de local buscando un nuevo título para sus vitrinas, aunque para el compromiso definitivo deberán presentarse sin dos de sus figuras principales, por lo que Antonio Mohamed, entrenador del equipo, deberá resolver ausencias de peso.

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Las bajas de Toluca para la final de la Concachampions

Los nombres más importantes que se perderán la final de ante Tigres con Toluca son Jesús Gallardo y Alexis Vega. El lateral izquierdo y el creador de juego se encuentran convocados con la Selección Mexicana y no podrán ser parte de la final de la Conca, aunque es algo que ya se sabía porque se sumaron a las órdenes de Javier Aguirre en medio de la Liguilla.

Alexis Vega y Jesús Gallardo, figuras de Toluca, no estarán en la final vs. Tigres UANL. (GETTY IMAGES)

En ese sentido, el Turco deberá replantearse cómo sustituye a estas dos piezas fundamentales en su esquema. Los nombres que aparecieron ante Pachuca en la eliminación de la Liguilla fueron Mauricio Isaís en la parte defensiva y Pável Pérez en el último tercio del campo.

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La buena noticia para Toluca es que contará con Paulinho. El centrodelantero, principal figura del equipo, finalmente no fue convocado a la selección de Portugal pese al excelente momento que vive y tendrá la oportunidad de despacharse para culminar el primer semestre con un trofeo más en su ya exitoso paso por el futbol mexicano.

Sobre el resto de la plantilla, Mohamed cuenta con todos sus players a disposición, por lo que no se esperan mayores sorpresas en la alineación. De todas maneras, será cuestión de aguardar las últimas horas antes de que llegue el horario previsto para el inicio del encuentro a las 18:00hs del Centro de México.

En síntesis

El Deportivo Toluca disputará este sábado 30 de mayo la gran final a partido único de la Concachampions 2026 ante Tigres UANL en el Estadio Nemesio Diez a las 18:00hs (Centro de México).

disputará este sábado la gran final a partido único de la ante en el Estadio Nemesio Diez a las (Centro de México). El director técnico Antonio Mohamed no contará con Jesús Gallardo ni Alexis Vega , ausencias de peso debido a sus convocatorias con la Selección Mexicana liderada por Javier Aguirre.

ni , ausencias de peso debido a sus convocatorias con la Selección Mexicana liderada por Javier Aguirre. Los Diablos Rojos depositarán sus esperanzas ofensivas en el delantero portugués Paulinho, figura del equipo y máximo goleador del torneo, quien no fue citado por su selección nacional.