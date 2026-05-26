El brasileño estaría transitando sus últimos días en el 'Infierno' y no seguiría luego del verano. Lo último.

La jornada que se vivirá este sábado en el Estadio Nemesio Diez será emotiva por muchas circunstancias. La más clara y evidente, el escenario: la final de la CONCACAF Champions Cup 2026. Tras la definición del campeonato local, queda conocer al campeón continental y el mismo saldrá de dos respetadas instituciones mexicanas: Toluca o Tigres UANL.

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Lo más destacado del evento que tendrá lugar en La Bombonera será quién se queda con el trofeo internacional. Sin embargo, habrá también otras aristas que darán condimento a una tarde sentimental. Entre ellas, surge la inminente partida de un emblema del bicampeonato. Los fans tendrán las pulsaciones por lo alto en un día que no se guardará nada.

Tras el desarrollo del duelo por el título, se daría una situación poco agradable para la afición del Toluca: Luan García se despediría de los Diablos Rojos. El experimentado zaguero central, que marcó aquel gol recordado en la final del Clausura, estaría transitando sus últimos momentos en el club. Si llega óptimo y el contexto lo amerita, podría tener sus minutos finales con la escarlata.

Luan García, un símbolo del Toluca de Mohamed [Foto: Getty]

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De acuerdo al último vínculo firmado con la institución, el futbolista finaliza contrato el próximo 30 de junio. Desde entonces, ninguna extensión adicional del mismo ha sido anunciada y, según señaló TUDN, tampoco hay conversaciones para una renovación. De este modo, Luan García se marchía en condición de libre y con el pase en su poder tras la fecha en cuestión.

En cierto punto, tiene lógica la inexistencia de pláticas en pos de un futuro juntos: el defensa ha tenido que lidiar con lesiones varias, que le impidieron estar a disposición de Antonio Mohamed. La temporada pasada se perdió de agosto hasta febrero, y ahora se encuentra inactivo desde abril. Así, su físico ha atentado contra su regularidad y buena forma en el Toluca.

Los datos respaldan esa compleja adversidad que lo ha acompañado en el último tiempo: en lo que va del año, sólo pudo ser titular en 4 partidos de 25 jugados por el equipo. Además, ingresó desde el banco de suplentes en cinco. Y todos saben que, de encontrarse en su mejor nivel, para el ‘Turco’ Luan García es un titular indiscutido dentro de su plantilla, uno de sus soldados.

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Así, de no mediar ninguna sorpresa, el brasileño diría adiós a su exitoso paso por el Toluca, donde habrá dejado una huella imborrable y un gol para los libros de historia. Este sábado, intentará cerrar su ciclo con 5 títulos, luego de tener el lomo Apertura, Clausura, Campeones Cup y Campeón de Campeones. ¿Se irá también con la Concachampions 2026 sobre sus espaldas?