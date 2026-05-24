Descubre todo lo que tienes que saber sobre el duelo entre los ganadores de los últimos torneos del futbol mexicano.

Ha quedado todo confirmado para el Campeón de Campeones 2026, uno de los eventos más esperados de la temporada futbolística en México. El Toluca, que tenía asegurado su boleto a la cita, ya tiene rival definido: será Cruz Azul. A continuación, repasa todos los detalles sobre el enfrentamiento de coronados que se viene dentro de muy poco.

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¿Cómo clasificaron Toluca y Cruz Azul al Campeón de Campeones 2026?

Los ‘Diablos Rojos’ obtuvieron su pasaje a este partido decisivo por haber ganado el Apertura 2025, al vencer a Tigres UANL en la final de la Liguilla, por tanda de penales. Los dirigidos por Antonio Mohamed fueron el primer calificado a esta competición local.

Por su parte, ‘La Máquina’ logró meterse en este encuentro determinante por haber ganado el Clausura 2026, al derrotar a Pumas UNAM en la final de la Fiesta Grande. El conjunto de Joel Huiqui fue el segundo y último clasificado a este certamen entre mexicanos.

Fecha y hora de Toluca vs. Cruz Azul por el Campeón de Campeones 2026:

Esta gran final entre escarlatas y celestes se llevará a cabo el sábado 25 de julio, pocos días después del comienzo del próximo campeonato de la Liga MX. El día está impuesto por la organización desde hace tiempo y es inamovible, mientras que aún no tiene horario definido y será oficializado en los días venideros.

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Sede y estadio de Toluca vs. Cruz Azul por el Campeón de Campeones 2026:

La definición del título de ganadores se trasladará al país vecino: tendrá como anfitrión al Dignity Health Sports Park, recinto ubicado en Carson, California. El establecimiento de los Estados Unidos cuenta con una capacidad de hasta 27 mil espectadores. Con los equipos que participarán, sin duda habrá un lleno absoluto en el edificio.

Boletos para Toluca vs. Cruz Azul por el Campeón de Campeones 2026:

Los tickets para el duelo entre ‘Diablos Rojos’ y ‘Cementeros’ ya se encuentran a la venta y se podrán comprar de dos maneras distintas. La primera opción es en forma online, a través de la plataforma AXS, la distribuidora oficial del estadio. La segunda alternativa es de manera presencial, en las taquillas del recinto donde se juega el partido.

Los precios de los boletos para el enfrentamiento entre el Toluca de Mohamed y el Cruz Azul de Efraín Juárez varían entre los 107 y 376 dólares. Los aficionados escarlatas ya compraron en gran cantidad su parte de las gradas del estadio, pero todavía hay suficientes guardas para los de ‘La Máquina’. Se espera un gran clima en California para esta final.