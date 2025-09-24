El Toluca tendrá este martes 24 de septiembre la oportunidad de alcanzar a su rival y meterse de lleno en la pelea por el liderato de la tabla general: los ‘Diablos Rojos’ se medirán frente a frente ante Rayados de Monterrey, en un verdadero encuentro “para alquilar balcones” o disfrutar frente al televisor de un cotejo repleto de figuras de jerarquía internacional.

El conjunto escarlata, campeón defensor del título, alcanzó el podio del Torneo Apertura en la fecha pasada, y buscará ratificarlo ante su afición, contra uno de los grandes candidatos al título. Sin embargo, para el dueño de casa hay un antecedente reciente positivo: lo eliminó en la Liguilla pasada donde terminó conquistando el trofeo de la Liga MX.

Para enfrentar a futbolistas de calibre europeo, el equipo choricero no podrá contar con Bruno Méndez ni Luan García, sus dos experimentados marcadores centrales que suelen competir por el puesto en la zaga que comparten con Fede Pereira: el uruguayo y el brasileño no irán ni siquiera al banco de suplentes esta noche ante Rayados.

Fede Pereira, sin Bruno Méndez ni Luan para acompañarlo.

En el caso del zaguero ex Granada, Méndez no será parte del encuentro ante Monterrey dado que debe cumplir una jornada de suspensión, luego de haber sido expulsado sonsamente la fecha pasada ante Chivas. El defensa charrúa había reaccionado de mala manera a un fallo de Marco Ortiz, y el ‘Gato’ no dudó en mostrarle la roja.

Por el lado del central ex Palmeiras, García quedó marginado del compromiso ante ‘La Pandilla’ puesto queaún está en proceso de recuperación de una lesión delicada que sufrió hace algunos partidos. Según el entrenador Antonio Mohamed, al brasilero todavía le quedarían dos semanas más de rehabilitación antes de volver.

Con las bajas de Bruno Méndez y Luan, el futbolista que regresará al once titular de Toluca para hacer dupla central con Federico Pereira será Antonio ‘Pollo’ Briseño. El ex Chivas no ha tenido tantos minutos bajo la conducción del Turco Mohamed; sin embargo cuando le ha tocado ser rueda de auxilio de su equipo lo ha hecho a la perfección. Ahora, le toca un juego grande para demostrar.

