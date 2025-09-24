Se aproxima uno de los cruces más esperados por todos los fanáticos del futbol mexicano: esta noche, Toluca recibirá al Monterrey en el Estadio Nemesio Diez, en el que promete ser un encuentro repleto de emociones. Dos de los equipos más poderosos del país, frente a frente por la continuidad de esta décima jornada del Torneo Apertura.
Los ‘Diablos Rojos’ llegan a este compromiso entonados luego de golear por 3-0 a Chivas de Guadalajara fuera de casa, con las conquistas de Paulinho, Jesús Gallardo y Alexis Vega. De este modo, se colocan en la 3° posición del campeonato, con 19 unidades.
Por su parte, los ‘Rayados’ arriban a este encuentro golpeados tras igualar 2-2 con el América en condición de local (juego donde estaban arriba dos por cero), con los tantos de Fidel Ambriz y Sergio Canales. Así, se ubican en el 2° puesto del torneo, con 22 puntos.
El Estadio Nemesio Díez, escenario de Toluca-Rayados [Foto: Getty]
La probable alineación de Toluca ante Rayados:
- Luis Manuel García.
- Diego Barbosa.
- Federico Pereira.
- Antonio Briseño.
- Jesús Gallardo.
- Marcel Ruiz.
- Franco Romero.
- Jesús Angulo.
- Nicolás Castro.
- Alexis Vega.
- Paulinho.
DT: Antonio Mohamed.
La probable alineación de Rayados ante Toluca:
- Santiago Mele.
- Érick Aguirre.
- Sergio Ramos.
- Víctor Guzmán.
- Gerardo Arteaga.
- Jorge Rodríguez.
- Fidel Ambriz.
- Oliver Torres.
- Lucas Ocampos.
- Sergio Canales.
- Germán Berterame.
DT: Domenec Torrent.
ver también
¿Germán Berterame a Arabia Saudita? La verdad sobre el futuro del goleador de Rayados
¿Cuándo y dónde ver Toluca vs. Rayados por el Apertura 2025?
El encuentro entre los ‘Diablos Rojos’ y ‘La Pandilla’ se disputará HOY miércoles 24 de septiembre, desde el Estadio Nemesio Díez de Toluca, a partir de las 20.00 hora CDMX, por la jornada 10 del Torneo Apertura 2025. El compromiso contará con la transmisión en vivo y en directo en todo México, de las pantallas de TUDN, Canal 5, Caliente TV y ViX Premium.
ver también
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras la derrota de Pumas y el triunfo de Chivas