Las alineaciones de Toluca vs. Rayados por la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX

Entérate con qué jugadores saldrán al campo los equipos para el plato fuerte del día en el futbol mexicano.

Por Martín Zajic

Toluca y Rayados vuelven a verse las caras.
© Getty ImagesToluca y Rayados vuelven a verse las caras.

Se aproxima uno de los cruces más esperados por todos los fanáticos del futbol mexicano: esta noche, Toluca recibirá al Monterrey en el Estadio Nemesio Diez, en el que promete ser un encuentro repleto de emociones. Dos de los equipos más poderosos del país, frente a frente por la continuidad de esta décima jornada del Torneo Apertura.

Los ‘Diablos Rojos’ llegan a este compromiso entonados luego de golear por 3-0 a Chivas de Guadalajara fuera de casa, con las conquistas de Paulinho, Jesús Gallardo y Alexis Vega. De este modo, se colocan en la 3° posición del campeonato, con 19 unidades.

Por su parte, los ‘Rayados’ arriban a este encuentro golpeados tras igualar 2-2 con el América en condición de local (juego donde estaban arriba dos por cero), con los tantos de Fidel Ambriz y Sergio Canales. Así, se ubican en el 2° puesto del torneo, con 22 puntos.

El Estadio Nemesio Díez, escenario de Toluca-Rayados [Foto: Getty]

La probable alineación de Toluca ante Rayados:

  • Luis Manuel García.
  • Diego Barbosa.
  • Federico Pereira.
  • Antonio Briseño.
  • Jesús Gallardo.
  • Marcel Ruiz.
  • Franco Romero.
  • Jesús Angulo.
  • Nicolás Castro.
  • Alexis Vega.
  • Paulinho.

DT: Antonio Mohamed.

La probable alineación de Rayados ante Toluca:

  • Santiago Mele.
  • Érick Aguirre.
  • Sergio Ramos.
  • Víctor Guzmán.
  • Gerardo Arteaga.
  • Jorge Rodríguez.
  • Fidel Ambriz.
  • Oliver Torres.
  • Lucas Ocampos.
  • Sergio Canales.
  • Germán Berterame.
DT: Domenec Torrent.

¿Cuándo y dónde ver Toluca vs. Rayados por el Apertura 2025?

El encuentro entre los ‘Diablos Rojos’ y ‘La Pandilla’ se disputará HOY miércoles 24 de septiembre, desde el Estadio Nemesio Díez de Toluca, a partir de las 20.00 hora CDMX, por la jornada 10 del Torneo Apertura 2025. El compromiso contará con la transmisión en vivo y en directo en todo México, de las pantallas de TUDN, Canal 5, Caliente TV y ViX Premium.

martín zajic
Martín Zajic
