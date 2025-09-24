Se aproxima uno de los cruces más esperados por todos los fanáticos del futbol mexicano: esta noche, Toluca recibirá al Monterrey en el Estadio Nemesio Diez, en el que promete ser un encuentro repleto de emociones. Dos de los equipos más poderosos del país, frente a frente por la continuidad de esta décima jornada del Torneo Apertura.

Los ‘Diablos Rojos’ llegan a este compromiso entonados luego de golear por 3-0 a Chivas de Guadalajara fuera de casa, con las conquistas de Paulinho, Jesús Gallardo y Alexis Vega. De este modo, se colocan en la 3° posición del campeonato, con 19 unidades.

Por su parte, los ‘Rayados’ arriban a este encuentro golpeados tras igualar 2-2 con el América en condición de local (juego donde estaban arriba dos por cero), con los tantos de Fidel Ambriz y Sergio Canales. Así, se ubican en el 2° puesto del torneo, con 22 puntos.

El Estadio Nemesio Díez, escenario de Toluca-Rayados [Foto: Getty]

La probable alineación de Toluca ante Rayados:

Luis Manuel García .

. Diego Barbosa .

. Federico Pereira .

. Antonio Briseño .

. Jesús Gallardo .

. Marcel Ruiz .

. Franco Romero .

. Jesús Angulo .

. Nicolás Castro .

. Alexis Vega .

. Paulinho.

DT: Antonio Mohamed.

La probable alineación de Rayados ante Toluca:

Santiago Mele .

. Érick Aguirre .

. Sergio Ramos .

. Víctor Guzmán .

. Gerardo Arteaga .

. Jorge Rodríguez .

. Fidel Ambriz .

. Oliver Torres .

. Lucas Ocampos .

. Sergio Canales .

. Germán Berterame.

DT: Domenec Torrent.

¿Cuándo y dónde ver Toluca vs. Rayados por el Apertura 2025?

El encuentro entre los ‘Diablos Rojos’ y ‘La Pandilla’ se disputará HOY miércoles 24 de septiembre, desde el Estadio Nemesio Díez de Toluca, a partir de las 20.00 hora CDMX, por la jornada 10 del Torneo Apertura 2025. El compromiso contará con la transmisión en vivo y en directo en todo México, de las pantallas de TUDN, Canal 5, Caliente TV y ViX Premium.