Toluca anunció otra baja en pleno Clausura 2025 mientras prepara el adiós a Tiago Volpi

El ciclo de Anderson Duarte en Toluca se terminó oficialmente este 20 de enero. El futbolista uruguayo, tras poco menos de 6 meses en Los Diablos Rojos (periodo en el que bajo las órdenes de Renato Paiva tan solo acumuló 132 minutos distribuidos en 7 partidos por la Liga MX), se despidió con rumbo al Mazatlán FC.

”Gracias por tu entrega y compromiso, Anderson. ¡Mucho éxito en tus próximos desafíos!”, publicó en sus redes sociales el Toluca, para despedir al charrúa. En efecto, el club de Sinaloa hizo oficial la incorporación por la misma vía. ”Mates, garra y mucho talento. El delantero campeón del mundo Sub-20, Anderson Duarte, es refuerzo Cañonero para el Clausura 2025”.

Además, el Cañonero añadió un comunicado en el que destacó los pasos más salientes de la carrera del nacido en Tacuarembó. ”Mazatlán informa que Anderson Duarte llegó al puerto para reforzar al equipo para el torneo Clausura 2025. Ha formado parte de la Selección Nacional de Uruguay teniendo participación en categorías juveniles Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 23, así como el combinado mayor”’.

”En la institución mazatleca le damos la bienvenida y confiamos en su talento para demostrar el gran orgullo de ser de Mazatlán”, sentencia la institución que, por los últimos reportes, le ganó la pulseada al Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer de los Estados Unidos, que también se había fijado en el atacante uruguayo.

Cabe recordar que Antonio Mohamed, quien asumió como entrenador del primer equipo del Toluca a principios del 2025, dio indicios suficientes para dejar en claro que Duarte no entraba en sus planes, dado que contra Tijuana fue suplente y no sumó minutos y ante los Rayados de Monterrey -momento para el que, de todos modos, el jugador ya tenía encaminada su salida- no fue convocado.

Antonio Mohamed mete presión a la directiva del Toluca para sumar alternativas en su mediocampo

Antonio Mohamed, fiel a su estilo, sin rodeos expresó la necesidad que tiene su plantel de sumar variantes en el mediocampo: ”Cuando tengamos más mediocampistas para poder utilizar, el equipo va a tener otro volumen de juego. Sabiendo que nos enfrentamos al subcampeón, un equipo que tiene mucha jerarquía, es importante sumar”.

Toluca avanza en la rescisión de contrato de Tiago Volpi

El portero brasileño de 34 años presentó la necesidad de rescindir su contrato con el Toluca, a priori, por cuestiones personales. De acuerdo al portal 365Scores, desea retornar a su país, en donde ya tendría asegurada su incorporación al Gremio de Porto Alegre, equipo que precisa un nuevo custodio de su valla dado que el ex América y Santos Laguna Agustín Marchesín se convirtió en nuevo refuerzo de Boca.

