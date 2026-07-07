Concluida la participación de México en la Copa del Mundo, Toluca vuelve a poner su atención en uno de sus apuntados: Chino Huerta. El delantero fue parte de la delegación mundialista, pero prácticamente no tuvo minutos en el torneo. Ahora que no tendrá más el foco en la Selección, será el momento de definiciones de devenir deportivo.

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Previo al arranque del Mundial, los ‘Diablos Rojos’ habían iniciado conversaciones tanto con el jugador y su entorno como con Anderlecht para conocer las pretensiones del club. Allí supieron que está cotizado en 7 millones de dólares, un valor importante para su presente. Sin embargo, Toluca es una institución con billetera como para afrontarlo.

Ahora bien, se presenta otra cuestión que mantiene en ‘stand-by’ la posible llegada de César Huerta a Toluca. César Luis Merlo, reportero de movimientos de jugadores, anunció que son días clave para la definición del posible fichaje por una inminente reunión. A partir del cónclave que se dará este fin de semana, podía destrabarse o caerse la operación.

El Chino, de enfrentar a Toluca… ¿a jugar para ellos? [Foto: Getty]

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De acuerdo a lo destapado por el periodista, Chino Huerta se tomó unos días de vacaciones y se juntará con su agente a hablar de qué es lo que hará con su futuro. La incertidumbre de esta novela pasa por que, según contó CLM, el jugador no está convencido de volver a México al ciento por ciento, aunque tampoco está totalmente descartado que lo haga.

En este escenario, tal como indicó el corresponsal en su editorial para el programa Vamos Show, Toluca avanzará o no según la respuesta del futbolista a un regreso al país. Si finalmente el atacante da el visto bueno, en los ‘Diablos Rojos’ buscarían ahí sí llegar a un arreglo económico con Anderlecht para evaluar la viabilidad de un traspaso definitivo de César Huerta.

Toluca quiere cumplir con el pedido especial de Antonio Mohamed:

Dentro de lo que es el mundo Toluca, Merlo agregó que, a la par de monitorear la situación de Chino Huerta, el equipo choricero continúa trabajando en la llegada del “9”. Fuentes del club le indicaron que todavía no hay ninguna alternativa avanzada, aunque le han prometido al ‘Turco’ que le traerán uno a la altura para antes del inicio del Apertura 2026.