Las consecuencias de la eliminación en los cuartos de final del Apertura 2024 no serán pocas. El primer gran sacrificado fue Renato Paiva, quien la directiva decidió que el entrenador portugués no continúe en el equipo después de no poder continuar en la Liguilla.

Sin embargo, el técnico no será el único que no seguirá en los Diablos Rojos y la directiva se prepara para un mercado de fichajes con muchos movimientos tanto en salidas como en llegadas. Con respecto a lo primero, se habría confirmado el primer extranjero que abandonaría Toluca en 2025.

De acuerdo a lo reportado por 365 Scores, Robert Morales sería el primer extranjero del cual Toluca se desprendería en el próximo mercado. El delantero paraguayo llegó a los Diablos Rojos en junio de 2023 y, desde ese momento, no tuvo un rendimiento sobresaliente.

Por eso mismo, anticipando el mercado que se avecina y la llegada del nuevo entrenador, Toluca quiere tener uno o dos cupos libres de NFM (No Formados en México) para realizar una importante inversión e incorporar extranjeros en busca de cortar la sequía de títulos.

Los números de Robert Morales en Toluca

Robert Morales, quien firmó con Toluca en junio de 2023 procedente de Cerro Porteño, disputó 38 partidos con los Diablos Rojos. El delantero convirtió 7 goles y brindó 4 asistencias, aunque en el Apertura 2024 ya tuvo muy poca participación y solo jugó 3 encuentros.

Al paraguayo aún le quedan dos años y medio de contrato en Toluca, por lo que está por verse si el club encuentra una venta por Robert Morales y un préstamo a otro equipo parecería ser la mejor opción para desprenderse del delantero.