La temporada 2025-26 marcha a buen ritmo y, tras el inicio en agosto, los clubes ya tienen un panorama bastante claro de cómo es su nivel de juego, cuáles son sus virtudes y deficiencias del presente curso, y lo que deben hacer para seguir mejorando.

Algunos equipos arrancaron bien en el plano nacional e internacional y buscarán seguir acercándose a sus objetivos en los próximos meses. Uno de ellos es el sorprendente Crystal Palace de Inglaterra, que se quedó con la última edición de la FA Cup y de la Community Shield.

El equipo viene de dar otro golpe en los últimos días tras eliminar ni más ni menos que al Liverpool de la Copa de la Liga de Inglaterra, más conocido como Carabao Cup por los patrocinadores. Pese a celebrar el avance, esto le puede traer al equipo un verdadero dolor de cabeza.

Y es que el cuadro rojiazul tendrá que hacer frente a ni más ni menos que 5 partidos en 10 días a finales del mes de diciembre, entre la Premier League, la Carabao Cup y la UEFA Conference League, el torneo internacional que está disputando.

El Palace se medirá al Shelbourne en la Conference el 11 de diciembre, tres días después al Manchester City en Premier League, el 16 de diciembre al Arsenal en los Cuartos de Final de la Carabao Cup, el 18 de diciembre al KuPs en Conference y el 21 de diciembre al Leeds en el torneo inglés.

Calendario del Crystal Palace del 11 al 21 de diciembre

11/12 vs. Shelbourne (Irlanda) (V) – Conference League

14/12 vs. Manchester City (L) – Premier League

16/12 vs. Arsenal (V) – Carabao Cup

18/12 vs. KuPS (Finlandia) (L) – Conference League

21/12 vs. Leeds (V) – Premier League

¿Cuándo vuelve a jugar Crystal Palace por la Premier League 2025-26?

En lo que respecta al futuro inmediato, el Crystal Palace jugará por la Jornada 10 del torneo nacional el próximo sábado 1° de noviembre desde las 9:00 horas (Ciudad de México), cuando en condición de local en el Selhurst Park Stadium de la ciudad de Londres reciba al Brentford.

En síntesis