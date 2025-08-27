Es tendencia:
logotipo del encabezado
UEFA Champions League

Champions League 2025/26: cuáles son los 36 equipos clasificados y qué día es el sorteo de la Fase de Liga

Quedaron definidos los 36 participantes de la Fase de Liga de la edición 2025-26 de la competencia de clubes más importante del mundo.

Por Agustín Zabaleta

Quedaron definidos los 36 participantes de la Fase de Liga de la edición 2025-26 de la competencia europea
© Getty ImagesQuedaron definidos los 36 participantes de la Fase de Liga de la edición 2025-26 de la competencia europea

Tras concluir la última etapa de los playoffs de la Fase Previa de la UEFA Champions League 2025-26, se conocieron a los 36 participantes que jugarán la Fase de Liga de la presente edición. Con viejos conocidos y sorpresas, todos tienen el sueño de levantar la Orejona.

Publicidad
Ganó dos Champions League con el Real Madrid, ningún club lo quiso por un año y ahora “busca venganza”

ver también

Ganó dos Champions League con el Real Madrid, ningún club lo quiso por un año y ahora “busca venganza”

Mientras el PSG buscará retener la corona, otros equipos quieren volver a gritar campeón como en años anteriores, tales los casos de Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Barcelona, entre otros. Además, habrá tres debutantes en la instancia final: Union SG de Bélgica, Pafos de Chipre, Kairat Almaty de Kazajistán y Bodo/Glimt de Noruega.

Los 36 participantes de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26

  • Liverpool (Inglaterra)
  • Arsenal (Inglaterra)
  • Newcastle (Inglaterra)
  • Manchester City (Inglaterra)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • Tottenham (Inglaterra)
  • Napoli (Italia)
  • Inter (Italia)
  • Atalanta (Italia)
  • Juventus (Italia)
  • Barcelona (España)
  • Real Madrid (España)
  • Atlético Madrid (España)
  • Athletic Club (España)
  • Villarreal (España)
  • Bayern Munich (Alemania)
  • Bayer Leverkusen (Alemania)
  • Borussia Dortmund (Alemania)
  • Eintracht Frankfurt (Alemania)
  • PSG (Francia)
  • Marsella (Francia)
  • Mónaco (Francia)
  • PSV (Países Bajos)
  • Ajax (Países Bajos)
  • Sporting Lisboa (Portugal)
  • Benfica (Portugal)
  • Brujas (Bélgica)
  • Union SG (Bélgica)
  • Galatasaray (Turquía)
  • Copenahgue (Dinamarca)
  • Olympiacos (Grecia)
  • Slavia Praga (República Checa)
  • Kairat Almaty (Kazajistán)
  • Qarabag (Azerbaiyán)
  • Bodo/Glimt (Noruega)
  • Pafos (Chipre)
‘Dibu’ Martínez, descartado: el portero que Manchester United buscará fichar antes del “deadline-day”

ver también

‘Dibu’ Martínez, descartado: el portero que Manchester United buscará fichar antes del “deadline-day”

Bombos del sorteo de la Champions League 2026

  • Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona
  • Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Brujas, Benfica
  • Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Marsella
  • Bombo 4: Mónaco, Galatasaray, Union SG, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat, Qarabag, Copenhague
Publicidad

¿Cuándo y dónde es el sorteo de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26?

La UEFA Champions League 2025-26 sorteará la Fase de Liga este jueves 28 de agosto a las 10:00 horas (Ciudad de México) en el Foro Grimaldi de Mónaco, lo que permitirá a los 36 participantes conocer a los ocho rivales a los que se enfrentarán con el objetivo de avanzar a Octavos de Final.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Por qué no juega Alexis Mac Allister en Newcastle vs. Liverpool?
UEFA

¿Por qué no juega Alexis Mac Allister en Newcastle vs. Liverpool?

¿Por qué no juega Alexander Isak en Newcastle vs. Liverpool?
UEFA

¿Por qué no juega Alexander Isak en Newcastle vs. Liverpool?

Las alineaciones de Newcastle vs. Liverpool por la Premier League
UEFA

Las alineaciones de Newcastle vs. Liverpool por la Premier League

Rayados renueva al jugador más cuestionado y la afición reacciona de la peor forma
Rayados de Monterrey

Rayados renueva al jugador más cuestionado y la afición reacciona de la peor forma

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo