Champions League 2025/26: cuáles son los 36 equipos clasificados y qué día es el sorteo de la Fase de Liga

Tras concluir la última etapa de los playoffs de la Fase Previa de la UEFA Champions League 2025-26, se conocieron a los 36 participantes que jugarán la Fase de Liga de la presente edición. Con viejos conocidos y sorpresas, todos tienen el sueño de levantar la Orejona.
Mientras el PSG buscará retener la corona, otros equipos quieren volver a gritar campeón como en años anteriores, tales los casos de Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Barcelona, entre otros. Además, habrá tres debutantes en la instancia final: Union SG de Bélgica, Pafos de Chipre, Kairat Almaty de Kazajistán y Bodo/Glimt de Noruega.
Los 36 participantes de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26
- Liverpool (Inglaterra)
- Arsenal (Inglaterra)
- Newcastle (Inglaterra)
- Manchester City (Inglaterra)
- Chelsea (Inglaterra)
- Tottenham (Inglaterra)
- Napoli (Italia)
- Inter (Italia)
- Atalanta (Italia)
- Juventus (Italia)
- Barcelona (España)
- Real Madrid (España)
- Atlético Madrid (España)
- Athletic Club (España)
- Villarreal (España)
- Bayern Munich (Alemania)
- Bayer Leverkusen (Alemania)
- Borussia Dortmund (Alemania)
- Eintracht Frankfurt (Alemania)
- PSG (Francia)
- Marsella (Francia)
- Mónaco (Francia)
- PSV (Países Bajos)
- Ajax (Países Bajos)
- Sporting Lisboa (Portugal)
- Benfica (Portugal)
- Brujas (Bélgica)
- Union SG (Bélgica)
- Galatasaray (Turquía)
- Copenahgue (Dinamarca)
- Olympiacos (Grecia)
- Slavia Praga (República Checa)
- Kairat Almaty (Kazajistán)
- Qarabag (Azerbaiyán)
- Bodo/Glimt (Noruega)
- Pafos (Chipre)
Bombos del sorteo de la Champions League 2026
- Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona
- Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Brujas, Benfica
- Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Marsella
- Bombo 4: Mónaco, Galatasaray, Union SG, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat, Qarabag, Copenhague
¿Cuándo y dónde es el sorteo de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26?
La UEFA Champions League 2025-26 sorteará la Fase de Liga este jueves 28 de agosto a las 10:00 horas (Ciudad de México) en el Foro Grimaldi de Mónaco, lo que permitirá a los 36 participantes conocer a los ocho rivales a los que se enfrentarán con el objetivo de avanzar a Octavos de Final.