Champions League 2025/26: cuáles son los 36 equipos clasificados y qué día es el sorteo de la Fase de Liga

Tras concluir la última etapa de los playoffs de la Fase Previa de la UEFA Champions League 2025-26, se conocieron a los 36 participantes que jugarán la Fase de Liga de la presente edición. Con viejos conocidos y sorpresas, todos tienen el sueño de levantar la Orejona.

Mientras el PSG buscará retener la corona, otros equipos quieren volver a gritar campeón como en años anteriores, tales los casos de Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Barcelona, entre otros. Además, habrá tres debutantes en la instancia final: Union SG de Bélgica, Pafos de Chipre, Kairat Almaty de Kazajistán y Bodo/Glimt de Noruega.

Los 36 participantes de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26

Liverpool (Inglaterra)

Arsenal (Inglaterra)

Newcastle (Inglaterra)

Manchester City (Inglaterra)

Chelsea (Inglaterra)

Tottenham (Inglaterra)

Napoli (Italia)

Inter (Italia)

Atalanta (Italia)

Juventus (Italia)

Barcelona (España)

Real Madrid (España)

Atlético Madrid (España)

Athletic Club (España)

Villarreal (España)

Bayern Munich (Alemania)

Bayer Leverkusen (Alemania)

Borussia Dortmund (Alemania)

Eintracht Frankfurt (Alemania)

PSG (Francia)

Marsella (Francia)

Mónaco (Francia)

PSV (Países Bajos)

Ajax (Países Bajos)

Sporting Lisboa (Portugal)

Benfica (Portugal)

Brujas (Bélgica)

Union SG (Bélgica)

Galatasaray (Turquía)

Copenahgue (Dinamarca)

Olympiacos (Grecia)

Slavia Praga (República Checa)

Kairat Almaty (Kazajistán)

Qarabag (Azerbaiyán)

Bodo/Glimt (Noruega)

Pafos (Chipre)

Bombos del sorteo de la Champions League 2026

Bombo 1 : PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona Bombo 2 : Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Brujas, Benfica

: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Brujas, Benfica Bombo 3 : Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Marsella

: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Marsella Bombo 4: Mónaco, Galatasaray, Union SG, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat, Qarabag, Copenhague

¿Cuándo y dónde es el sorteo de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26?

La UEFA Champions League 2025-26 sorteará la Fase de Liga este jueves 28 de agosto a las 10:00 horas (Ciudad de México) en el Foro Grimaldi de Mónaco, lo que permitirá a los 36 participantes conocer a los ocho rivales a los que se enfrentarán con el objetivo de avanzar a Octavos de Final.