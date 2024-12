Cada vez falta menos para el inicio de una ventana de traspasos en Europa y los rumores ya comenzaron a circular. Como no podía ser de otra manera, los medios empezaron a especular con posibles cambios en la plantilla del Real Madrid por tres motivos: las lesiones, los malos resultados y figuras que no están sumando demasiados minutos.

Uno de los que integra este último grupo es Endrick, quien fichó por el Merengue como la gran estrella del futuro y no está gozando de protagonismo. El brasileño con pasado en Palmeiras apenas sumó 13 minutos en diciembre y no convierte un gol desde el 17 de septiembre, en la victoria por 3-1 sobre Stuttgart por UEFA Champions League.

En este contexto, Endrick fue puesto en el radar de otros clubes y la opción de una posible cesión en busca de continuidad dentro del futbol de Europa tomó fuerza. Sin embargo, este lunes Carlo Ancelotti le puso fin a las especulaciones y confirmó la decisión final del club con la joya de 18 años para el próximo mercado de fichajes.

Carlo Ancelotti dio a conocer la decisión de Real Madrid con Endrick para el mercado de fichajes invernal

El entrenador italiano platicó con la prensa en la previa de la visita de Real Madrid a Atalanta por la Fase Liga de la UEFA Champions League y fue claro sobre el futuro de dos jugadores de la plantilla. “Endrick y Arda Güler no se irán del Real Madrid. Se quedarán en enero. No tengo ningún prejuicio contra los jóvenes. He utilizado a muchos jugadores jóvenes a lo largo de mi carrera”, manifestó Carletto en conferencia.

Carlo Ancelotti en conferencia de prensa (GETTY IMAGES)

¿Cuándo juega Atalanta vs Real Madrid por la UEFA Champions League?

Atalanta y Real Madrid se enfrentarán este martes 10 de diciembre desde las 14:00 hs (CDXM), en Bérgamo, por la sexta jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2024/25. El conjunto italiano marcha quinto con 11 puntos, mientras que el Merengue viene de perder sus últimos dos encuentros y ocupa el puesto 24 de la tabla con seis unidades, al borde de la eliminación.

¿Cómo es el grupo de Real Madrid en el Mundial de Clubes 2025?

Grupo H