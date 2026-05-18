El delantero sueco no será parte del compromiso de los Gunners ante los Clarets por la Primera División de Inglaterra.

Por la Jornada 37 de la Premier league 2025-26, Arsenal y Burnley se enfrentan este lunes 18 de mayo desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres. El conjunto local va por una victoria que prácticamente les garantice el título local tras 22 años.

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Para este partido, el director técnico Mikel Arteta no contará con un jugador que es una pieza titular. El delantero sueco Viktor Gyökeres no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica.

¿Quién será el reemplazo de Viktor Gyökeres en Arsenal vs. Burnley?

Con esta noticia, el atacante alemán Kai Havertz se suma a la alineación titular y será la referencia de área sin ser un delantero centro puro, por lo que intentará desorientar a la defensa rival. A sus costados se ubicarán Bukayo Saka por derecha y Leandro Trossard por izquierda.

¿Cuál será la alineación de Arsenal vs. Burnley sin Viktor Gyökeres?

Sin Viktor Gyökeres, el conjunto rojiblanco formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Clarets: Raya; Mosquera, Saliba, Magalhaes, Calafiori; Odegaard, Rice, Eze; Saka, Havertz y Trossard.