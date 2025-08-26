En un miércoles 27 de agosto que tendrá muy pocos partidos en agenda, se destaca el prometedor encuentro que protagonizarán Celta de Vigo y Real Betis: el Estadio de Balaídos será el anfitrión de su enfrentamiento, en el marco del compromiso adelantado de la jornada 6 de la Liga Española 2025/26. A continuación, repasa las formaciones de ambos conjuntos.

Probable alineación de Celta ante Betis:

Ionut Radu.

Manu Fernández.

Carlos Domínguez.

Marcos Alonso.

Javi Rueda.

Hugo Sotelo.

Ilaix Moriba.

Fran Beltrán.

Ferrán Jutglá.

Borja Iglesias.

Iago Aspas.

DT: Claudio Giraldez.

Probable alineación de Betis ante Celta:

Álvaro Vallés.

Héctor Bellerin.

Marc Bartra

Natan.

Ricardo Rodríguez.

Sergi Altimira.

Pablo Fornals.

Aitor Ruibal.

Giovanni Lo celso.

Rodrigo Riquelme.

Juan Camilo Hernández.

DT: Manuel Pellegrini.

¿Por qué no juega Nelson Deossa en Celta vs. Betis?

El mediocampista colombiano ni siquiera estará en el banco de suplentes de la visita en Balaídos, dado que se está recuperando de una lesión que arrastra desde su tiempo en Rayados de Monterrey. El entrenador Manuel Pellegrini señaló en rueda de prensa que no lo cuenta sino hasta el mes próximo: “se espera que empiece a trabajar en el campo la próxima semana y podría estar listo después del próximo parón, lo que implica que no debutará… hasta septiembre como mínimo“. Betis tiene también en enfermería a nombres fuertes como Diego Llorente, Marc Roca e Isco.

¿Cuándo y a qué hora juegan Celta vs. Betis por la Liga Española?

El encuentro entre Celta de Vigo y Real Betis se llevará a cabo este miércoles 27 de agosto, con sede en el Estadio de Balaídos, a partir de las 13.00 horas del Centro de México, por el duelo adelantado de la jornada 6 de LaLiga de España 2025-26. El compromiso se podrá ver en todo México, en vivo y en directo, en forma exclusiva a través de la pantalla de SKY Sports.

¿Por qué se adelantó el Celta vs. Betis de la jornada 6?

El juego entre celtistas y béticos se jugará con mucha anticipación este miércoles (cuatro fechas antes), dado que en la fecha que está programada la sexta jornada estos dos equipos disputan partidos de la UEFA Europa League. Como no podrían jugar en esa fecha por sus compromisos internacionales, ambos clubes accedieron a apretar su calendario y jugar el partido ahora a fines de agosto.

Sin Nelson Deossa (en enfermería), Betis visita a Celta [Foto: Getty]

