Este domingo 23 de noviembre se disputa uno de los partidos más importantes en la temporada en Italia. El Inter y el Milan de Santiago Giménez se ven las caras por la Jornada 12 de la Serie A; el Derby della Madoninna inicia a partir de las 13:45hs (CDMX).

Con respecto al Inter, el neroazzurro acumula una racha de tres victorias consecutivas en la Serie A y está 3° en la tabla provisoriamente, pero con un triunfo podría quedar en lo más alto de la clasificación aunque no de manera solitaria.

Por el lado del Milan, la principal noticia en México es que Santiago Giménez no forma parte de la convocatoria debido a su lesión en el tobillo derecho. El rossonero viene de empatar con Parma en la jornada anterior y se ubica 5° en la tabla, pero una victoria lo acercaría a los primeros puestos.

La probable alineación de Inter de Milán

Yan Sommer

Manu Akanji

Francesco Acerbi

Alessandro Bastoni

Denzel Dumfries

Hakan Calhanoglu

Nicoló Barella

Henrij Mkhitaryan

Carlos Augusto

Lautaro Martínez

Marcus Thuram

La probable alineación de Milan

Mike Maignan

De Winter

Matteo Gabbia

Strahinja Pavlovic

Davide Bartesaghi

Youssouf Fofana

Luka Modric

Samuele Ricci

Alexis Saelemaekers

Christopher Nkunku

Rafael Leao