Este domingo 23 de noviembre se disputa uno de los partidos más importantes en la temporada en Italia. El Inter y el Milan de Santiago Giménez se ven las caras por la Jornada 12 de la Serie A; el Derby della Madoninna inicia a partir de las 13:45hs (CDMX).
Con respecto al Inter, el neroazzurro acumula una racha de tres victorias consecutivas en la Serie A y está 3° en la tabla provisoriamente, pero con un triunfo podría quedar en lo más alto de la clasificación aunque no de manera solitaria.
Por el lado del Milan, la principal noticia en México es que Santiago Giménez no forma parte de la convocatoria debido a su lesión en el tobillo derecho. El rossonero viene de empatar con Parma en la jornada anterior y se ubica 5° en la tabla, pero una victoria lo acercaría a los primeros puestos.
La probable alineación de Inter de Milán
- Yan Sommer
- Manu Akanji
- Francesco Acerbi
- Alessandro Bastoni
- Denzel Dumfries
- Hakan Calhanoglu
- Nicoló Barella
- Henrij Mkhitaryan
- Carlos Augusto
- Lautaro Martínez
- Marcus Thuram
La probable alineación de Milan
- Mike Maignan
- De Winter
- Matteo Gabbia
- Strahinja Pavlovic
- Davide Bartesaghi
- Youssouf Fofana
- Luka Modric
- Samuele Ricci
- Alexis Saelemaekers
- Christopher Nkunku
- Rafael Leao
