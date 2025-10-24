¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Milan vs. Pisa por la Jornada 8 de la Serie A 2025-26

Este viernes 24 de octubre comienza una nueva jornada de la Serie A de Italia. En este caso, el Milan recibe en San Siro al Pisa en un partido que comienza a las 12:45hs (CDMX). El equipo de Santiago Giménez parte como el gran favorito a llevarse la victoria.

Publicidad

Publicidad

El Milan es el actual líder de la Serie A y un triunfo ante el Pisa lo mantendría en lo más alto de la tabla. El conjunto de Santiago Giménez viene de ganarle por 2-1 a Fiorentina en la fecha pasada y ahora se enfrenta con el último, por lo que cualquier otro resultado que no sea una victoria sería sorprendente.

Por el lado de la visita, el Pisa es uno de los cuatro equipos que aún no pudo ganar en la Serie A. El recién ascendido solo sumó tres puntos en el campeonato y está último en la tabla de posiciones, aunque al menos viene de empatar 0-0 con Hellas Verona.

La probable alineación de Milan

Mike Maignan

Fikayo Tomori

Matteo Gabbia

Pavlović

Zachary Athekame

Fofana

Luka Modrić

Ricci

Bartesaghi

Christian Pulisic

Santiago Giménez

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Pisa