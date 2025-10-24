¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Milan vs. Pisa por la Jornada 8 de la Serie A 2025-26

Este viernes 24 de octubre comienza una nueva jornada de la Serie A de Italia. En este caso, el Milan recibe en San Siro al Pisa en un partido que comienza a las 12:45hs (CDMX). El equipo de Santiago Giménez parte como el gran favorito a llevarse la victoria.
El Milan es el actual líder de la Serie A y un triunfo ante el Pisa lo mantendría en lo más alto de la tabla. El conjunto de Santiago Giménez viene de ganarle por 2-1 a Fiorentina en la fecha pasada y ahora se enfrenta con el último, por lo que cualquier otro resultado que no sea una victoria sería sorprendente.
Por el lado de la visita, el Pisa es uno de los cuatro equipos que aún no pudo ganar en la Serie A. El recién ascendido solo sumó tres puntos en el campeonato y está último en la tabla de posiciones, aunque al menos viene de empatar 0-0 con Hellas Verona.
La probable alineación de Milan
- Mike Maignan
- Fikayo Tomori
- Matteo Gabbia
- Pavlović
- Zachary Athekame
- Fofana
- Luka Modrić
- Ricci
- Bartesaghi
- Christian Pulisic
- Santiago Giménez
La probable alineación de Pisa
- Adrian Semper
- Antonio Caracciolo
- Raúl Albiol
- Simone Canestrelli
- Mehdi Leris
- Akinsanmiro
- Michel Aebischer
- Marius Marin
- Samuele Angori
- Stefano Moreo
- M’bala Nzola