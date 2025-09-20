Este fin de semana se está disputando la cuarta jornada de la Serie A 2025-2026. En el caso del Milan de Santiago Giménez, el rossonero viajó a Údine para enfrentar al Udinese en un partido que comienza a las 12:45hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Friuli.

Por el lado del conjunto dirigido por Massimiliano Allegri, el Milan viene de ganarle por 1-0 al Bologna y el equipo de Santiago Giménez acumula dos victorias consecutivas en la Serie A después de lo que fue la derrota con Cremonese en el debut.

Con respecto al local, Udinese es uno de los equipos que aún siguen invictos en la Serie A. El rival del Milan viene de vencer por 1-0 al Pisa y con anterioridad también derrotó al Inter además de igualar con Hellas Verona en la primera jornada del torneo.

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Milan

Mike Maignan

Fikayo Tomori

Matteo Gabbia

Strahinja Pavlović

Alexis Saelemaekers

Youssouf Fofana

Luka Modrić

Adrien Rabiot

Pervis Estupiñán

Ruben Loftus-Cheek

Santiago Giménez

La probable alineación de Udinese