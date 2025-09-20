Es tendencia:
¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Udinese vs. Milan por la Jornada 4 de la Serie A 2025-26

El Milan de Santiago Giménez vuelve a jugar por la liga local y se enfrenta con un rival que se encuentra en un buen momento.

Milan se enfrenta con Udinese en la Serie A
Este fin de semana se está disputando la cuarta jornada de la Serie A 2025-2026. En el caso del Milan de Santiago Giménez, el rossonero viajó a Údine para enfrentar al Udinese en un partido que comienza a las 12:45hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Friuli.

Por el lado del conjunto dirigido por Massimiliano Allegri, el Milan viene de ganarle por 1-0 al Bologna y el equipo de Santiago Giménez acumula dos victorias consecutivas en la Serie A después de lo que fue la derrota con Cremonese en el debut.

Con respecto al local, Udinese es uno de los equipos que aún siguen invictos en la Serie A. El rival del Milan viene de vencer por 1-0 al Pisa y con anterioridad también derrotó al Inter además de igualar con Hellas Verona en la primera jornada del torneo.

La probable alineación de Milan

  • Mike Maignan
  • Fikayo Tomori
  • Matteo Gabbia
  • Strahinja Pavlović
  • Alexis Saelemaekers
  • Youssouf Fofana
  • Luka Modrić
  • Adrien Rabiot
  • Pervis Estupiñán
  • Ruben Loftus-Cheek
  • Santiago Giménez

La probable alineación de Udinese

  • Sava
  • Bertola
  • Kristensen
  • Solet
  • Ehizibue
  • Piotrowski
  • Karlstrom
  • Atta
  • Kamara
  • Bravo
  • Davis
