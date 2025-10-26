En un partido muy caliente, uno de los principales protagonistas fue Vinícius Jr. El brasileño no pasó desapercibido en el Real Madrid – Barcelona de este domingo, tal como se preveía y dejó una imagen que ya está dando la vuelta al mundo. Aunque dentro del campo tuvo un papel importante y fue uno de los más destacados de su equipo, terminó dando la nota por una reacción que despertó la polémica.

Así reaccionó Vinícius Jr. al ser reemplazado en el Clásico

Cuando Xabi Alonso decidió sustituirlo a los 28 minutos del segundo tiempo para que entre Rodrygo Goes en su lugar, Vini no ocultó su fastidio por no poder completar los 90 minutos en un partido de suma importancia. Por eso mismo, cuando al ganarle la frustración por el momento, el brasileño optó por irse directamente al vestidor, sin quedarse a ver el final del enfrentamiento con el resto de sus compañeros.

Se trata de una nueva actitud polémica de un Vini que hace rato está en la mira. La estrella no es puesta en duda por su nivel, pero sus rendimientos han bajado considerablemente, algo que queda todavía más expuesto cuando sus formas terminan siendo más influyentes que su juego. Por este motivo, el brasileño recibe decenas de críticas, las mismas que se vendrán en este momento luego de haber dejado plantado al equipo.

Vinícius no está teniendo un mal inicio de año. De hecho, está muy cerca de alcanzar los números con los que terminó la temporada pasa en LaLiga. Solamente en el certamen doméstico, el extremo acumula cinco goles y cuatros asistencias en nueve partidos. A esto hay que sumarle sus tres participaciones en Champions League, en las cuales no pudo anotar ni asistir.