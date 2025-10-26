Es tendencia:
Del penal a Vinícius al gol anulado de Mbappé: Todas las polémicas de Real Madrid vs. Barcelona

Se produjeron varias acciones polémicas en el Clásico entre Real Madrid y Barcelona. Un repaso por cada una de ellas.

Por Patricio Hechem

Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu
© Getty ImagesReal Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu

Real Madrid y Barcelona se están enfrentando este domingo 26 de octubre por la Jornada 10 de LaLiga 2025-2026. Ambos equipos se cruzan en una nueva edición del Clásico y, como suele ocurrir en este encuentro, siempre hay lugar a acciones polémicas.

El penal anulado a Real Madrid

El partido ya tuvo varias jugadas que dejaron controversia desde el inicio. La primera fue un posible penal a Real Madrid; Lamine Yamal parecía haberle hecho falta a Vinícius Jr, pero luego el árbitro revisó la acción a través del VAR y lo anuló para darle continuidad al juego.

El gol anulado a Kylian Mbappé

Unos minutos después, Kylian Mbappé convirtió un golazo para darle el 1-0 provisorio al Real Madrid. Sin embargo, la anotación del francés fue anulada por fuera de juego después de la intervención del offside semi automático que existe en LaLiga.

patricio hechem
Patricio Hechem
