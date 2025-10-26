Del penal a Vinícius al gol anulado de Mbappé: Todas las polémicas de Real Madrid vs. Barcelona

Real Madrid y Barcelona se están enfrentando este domingo 26 de octubre por la Jornada 10 de LaLiga 2025-2026. Ambos equipos se cruzan en una nueva edición del Clásico y, como suele ocurrir en este encuentro, siempre hay lugar a acciones polémicas.
El penal anulado a Real Madrid
El partido ya tuvo varias jugadas que dejaron controversia desde el inicio. La primera fue un posible penal a Real Madrid; Lamine Yamal parecía haberle hecho falta a Vinícius Jr, pero luego el árbitro revisó la acción a través del VAR y lo anuló para darle continuidad al juego.
El gol anulado a Kylian Mbappé
Unos minutos después, Kylian Mbappé convirtió un golazo para darle el 1-0 provisorio al Real Madrid. Sin embargo, la anotación del francés fue anulada por fuera de juego después de la intervención del offside semi automático que existe en LaLiga.