Este sábado 27 de septiembre se disputa una nueva edición del derby de Madrid entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El partido entre ambos equipos comienza a partir de las 08:15hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Riyadh Air Metropolitano.

Por el lado del Atlético de Madrid, el equipo de Diego Pablo Simeone viene de ganarle por 3-2 al Rayo Vallecano con un triplete de Julián Álvarez. El conjunto colchonero ha tenido un mal comienzo y está 9° en LaLiga con 9 puntos, por lo que necesita ganarle a su máximo rival si quiere mantener la ilusión.

Con respecto al equipo merengue, el Real Madrid derrotó por 4-1 al Levante por la Jornada 6 del campeonato. El conjunto de Xabi Alonso tiene 100% de efectividad en LaLiga en este comienzo de temporada y busca mantener la racha de victorias.

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Atlético de Madrid

Jan Oblak

Marcos Llorente

Robin Le Normand

Clément Lenglet

Javi Galán

Pablo Barrios

Connor Gallagher

Giuliano Simeone

Nicolás González

Antoine Griezmann

Julián Álvarez

La probable alineación de Real Madrid