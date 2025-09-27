Es tendencia:
Las alineaciones de Atlético de Madrid vs. Real Madrid por la Jornada 7 de LaLiga 2025-26

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan en el Riyadh Air Metropolitano. Los titulares de ambos equipos.

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan por LaLiga
Este sábado 27 de septiembre se disputa una nueva edición del derby de Madrid entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El partido entre ambos equipos comienza a partir de las 08:15hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Riyadh Air Metropolitano.

Por el lado del Atlético de Madrid, el equipo de Diego Pablo Simeone viene de ganarle por 3-2 al Rayo Vallecano con un triplete de Julián Álvarez. El conjunto colchonero ha tenido un mal comienzo y está 9° en LaLiga con 9 puntos, por lo que necesita ganarle a su máximo rival si quiere mantener la ilusión.

Con respecto al equipo merengue, el Real Madrid derrotó por 4-1 al Levante por la Jornada 6 del campeonato. El conjunto de Xabi Alonso tiene 100% de efectividad en LaLiga en este comienzo de temporada y busca mantener la racha de victorias.

La probable alineación de Atlético de Madrid

  • Jan Oblak
  • Marcos Llorente
  • Robin Le Normand
  • Clément Lenglet
  • Javi Galán
  • Pablo Barrios
  • Connor Gallagher
  • Giuliano Simeone
  • Nicolás González
  • Antoine Griezmann
  • Julián Álvarez

La probable alineación de Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Dani Carvajal
  • Raúl Asencio
  • Dean Huijsen
  • Álvaro Carreras
  • Federico Valverde
  • Dani Ceballos
  • Arda Güler
  • Franco Mastantuono
  • Kylian Mbappé
  • Vinícius Jr.
