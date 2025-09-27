Este sábado 27 de septiembre se disputa una nueva edición del derby de Madrid entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El partido entre ambos equipos comienza a partir de las 08:15hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Riyadh Air Metropolitano.
Por el lado del Atlético de Madrid, el equipo de Diego Pablo Simeone viene de ganarle por 3-2 al Rayo Vallecano con un triplete de Julián Álvarez. El conjunto colchonero ha tenido un mal comienzo y está 9° en LaLiga con 9 puntos, por lo que necesita ganarle a su máximo rival si quiere mantener la ilusión.
Con respecto al equipo merengue, el Real Madrid derrotó por 4-1 al Levante por la Jornada 6 del campeonato. El conjunto de Xabi Alonso tiene 100% de efectividad en LaLiga en este comienzo de temporada y busca mantener la racha de victorias.
La probable alineación de Atlético de Madrid
- Jan Oblak
- Marcos Llorente
- Robin Le Normand
- Clément Lenglet
- Javi Galán
- Pablo Barrios
- Connor Gallagher
- Giuliano Simeone
- Nicolás González
- Antoine Griezmann
- Julián Álvarez
La probable alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Dani Carvajal
- Raúl Asencio
- Dean Huijsen
- Álvaro Carreras
- Federico Valverde
- Dani Ceballos
- Arda Güler
- Franco Mastantuono
- Kylian Mbappé
- Vinícius Jr.