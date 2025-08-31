Las alineaciones de Rayo Vallecano vs. Barcelona por la Jornada 3 de LaLiga 2025-26

En esta jornada de domingo 31 de agosto en la que el mes de agosto se despide, también va a quedando atrás la fecha número 3 de LaLiga. En ese contexto, en Madrid se enfrentarán Rayo Vallecano y Barcelona con el objetivo de sumar una victoria que puede ser muy importante en las pretensiones de ambos al final de la temporada.

Cuando se analiza la campaña, este tipo de encuentros son los que se terminan recordando. En un campo pequeño y siempre complicado, tanto los locales como la visita intentarán quedarse con los tres puntos para continuar con el buen inicio a nivel doméstico. En ese sentido, se espera que ambos entrenadores coloquen en el campo de juego lo mejor que tienen a disposición.

Por el lado del Rayo, no se esperan mayores novedades en la alineación, ya que no cuenta con lesionados ni suspendidos. De esta manera, en Vallecas se ilusionan con dar una de las grandes sorpresas en el inicio de año liguero.

En el conjunto Blaugrana la situación es similar. Con la única baja repetida de Marc-André ter Stegen, Barcelona tiene a todas sus estrellas listas para seguir creciendo en su nivel de juego. El encuentro que comenzará a las 13:30hs del Centro de México pondrá cara a cara al tercero y undécimo de la tabla de posiciones.

Alineación del Rayo Vallecano para recibir al Barcelona

Augusto Batalla

Andrei Ratiu

Florian Lejeune

Luiz Felipe

Pep Chavarría

Isi Palazón

Unai López

Pathé Ciss

Álvaro García

Pedro Díaz

Jorge De Frutos



DT: Íñigo Pérez.

Alineación del Barcelona para visitar al Rayo Vallecano

Joan García

Eric García

Ronald Araújo

Pau Cubarsí

Alejandro Baldé

Frenkie De Jong

Pedri

Lamine Yamal

Dani Olmo

Raphinha

Ferrán Torres



DT: Hansi Flick.



