El próximo lunes 1 de septiembre finaliza el mercado de fichajes en Europa. Por este motivo, a falta de pocas horas para que culmine la ventana, el Milan de Santiago Giménez busca cerrar al menos un traspaso que ayude a potenciar el plantel del rossonero.

De acuerdo a los reportes de los periodistas más importantes de Europa, el Milan ya cerró el fichaje de Christopher Nkunku, campeón del Mundial de Clubes con Chelsea. Y ahora la directiva trabaja para intentar concretar el traspaso de un descarte de Pep Guardiola en Manchester City.

Según lo informado por Fabrizio Romano y Matteo Moretto, el club italiano hizo una oferta por Manuel Akanji. Está confirmado que el central suizo no continuará en el Manchester City y algunos equipos, como el Milan de Santiago Giménez, quieren quedarse con el defensa.

La oferta de Milan por Manuel Akanji

Ambos periodistas comentaron que la oferta de Milan es de aproximadamente 15 millones de euros. “No hay problemas de club a club porque el Manchester City está abierto a vender al jugador”, explicó Fabrizio Romano sobre la negociación entre los equipos.

Sin embargo, la dificultad del fichaje estaría en el acuerdo del contrato de Manuel Akanji con el jugador y el Milan todavía no llegó a un entendimiento con el defensa suizo. Además, el Tottenham también se encuentra en negociaciones por el futbolista del Manchester City.

El Milan trabajó arduamente en las últimas semanas para darle una opción más a Massimiliano Allegri en la ofensiva y por eso fichó a Christopher Nkunku. Ahora, a pocos días del cierre del mercado, el club de Santiago Giménez busca reforzar la defensa con Manuel Akanji.