Las alineaciones de Real Madrid vs. Mallorca por la Jornada 3 de LaLiga 2025-26

Este sábado 30 de agosto continúa disputándose la Jornada 3 de LaLiga 2025-2026. Uno de los partidos que se jugará hoy es el que tiene como protagonistas al Real Madrid y al Mallorca, que se enfrentarán en el Estadio Bernabéu a partir de las 13:30hs (CDMX).

Por el lado del local, el equipo dirigido por Xabi Alonso ganó en las primeras dos jornadas de LaLiga ante Osasuna y Real Oviedo y busca su tercer triunfo al hilo. La gran sorpresa de la alineación pasada fue la suplencia de Vinícius Jr, pero el brasileño volvería a ser titular.

Con respecto a la visita, Mallorca todavía no pudo ganar en el torneo luego de perder 3-0 con Barcelona y de empatar 1-1 con Celta de Vigo el fin de semana pasado. El conjunto de Jagoba Arrasate buscará dar el batacazo en el Santiago Bernabéu.

La probable alineación de Real Madrid

Thibaut Courtois

Dani Carvajal

Antonio Rüdiger

Dean Huijsen

Álvaro Carreras

Federico Valverde

Aurélien Tchouaméni

Arda Güler

Franco Mastantuono

Kylian Mbappé

Vinícius Jr

La probable alineación de Mallorca