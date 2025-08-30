Es tendencia:
Las alineaciones de Real Madrid vs. Mallorca por la Jornada 3 de LaLiga 2025-26

Conoce los titulares de Real Madrid y Mallorca para el partido que se disputa este sábado en el Santiago Bernabéu.

Por Patricio Hechem

Real Madrid y Mallorca se enfrentan por LaLiga
© Getty ImagesReal Madrid y Mallorca se enfrentan por LaLiga

Este sábado 30 de agosto continúa disputándose la Jornada 3 de LaLiga 2025-2026. Uno de los partidos que se jugará hoy es el que tiene como protagonistas al Real Madrid y al Mallorca, que se enfrentarán en el Estadio Bernabéu a partir de las 13:30hs (CDMX).

Por el lado del local, el equipo dirigido por Xabi Alonso ganó en las primeras dos jornadas de LaLiga ante Osasuna y Real Oviedo y busca su tercer triunfo al hilo. La gran sorpresa de la alineación pasada fue la suplencia de Vinícius Jr, pero el brasileño volvería a ser titular.

Con respecto a la visita, Mallorca todavía no pudo ganar en el torneo luego de perder 3-0 con Barcelona y de empatar 1-1 con Celta de Vigo el fin de semana pasado. El conjunto de Jagoba Arrasate buscará dar el batacazo en el Santiago Bernabéu.

La probable alineación de Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Dani Carvajal
  • Antonio Rüdiger
  • Dean Huijsen
  • Álvaro Carreras
  • Federico Valverde
  • Aurélien Tchouaméni
  • Arda Güler
  • Franco Mastantuono
  • Kylian Mbappé
  • Vinícius Jr

La probable alineación de Mallorca

  • Leo Román
  • Mate Morey
  • Martin Valjent
  • Antonio Raillo
  • Johan Mojica
  • Antonio Sánchez
  • Omar Mascarell
  • Takuma Asano
  • Pablo Torre
  • Sergi Darder
  • Mateo Joseph
