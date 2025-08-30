Las alineaciones de Real Madrid vs. Mallorca por la Jornada 3 de LaLiga 2025-26

Este sábado 30 de agosto continúa disputándose la Jornada 3 de LaLiga 2025-2026. Uno de los partidos que se jugará hoy es el que tiene como protagonistas al Real Madrid y al Mallorca, que se enfrentarán en el Estadio Bernabéu a partir de las 13:30hs (CDMX).
Por el lado del local, el equipo dirigido por Xabi Alonso ganó en las primeras dos jornadas de LaLiga ante Osasuna y Real Oviedo y busca su tercer triunfo al hilo. La gran sorpresa de la alineación pasada fue la suplencia de Vinícius Jr, pero el brasileño volvería a ser titular.
Con respecto a la visita, Mallorca todavía no pudo ganar en el torneo luego de perder 3-0 con Barcelona y de empatar 1-1 con Celta de Vigo el fin de semana pasado. El conjunto de Jagoba Arrasate buscará dar el batacazo en el Santiago Bernabéu.
La probable alineación de Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Dani Carvajal
- Antonio Rüdiger
- Dean Huijsen
- Álvaro Carreras
- Federico Valverde
- Aurélien Tchouaméni
- Arda Güler
- Franco Mastantuono
- Kylian Mbappé
- Vinícius Jr
La probable alineación de Mallorca
- Leo Román
- Mate Morey
- Martin Valjent
- Antonio Raillo
- Johan Mojica
- Antonio Sánchez
- Omar Mascarell
- Takuma Asano
- Pablo Torre
- Sergi Darder
- Mateo Joseph