En el marco de la Jornada 34 de la Premier League 2025-26, Arsenal y Newcastle se enfrentan en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres desde las 10:30 horas (Ciudad de México). Con objetivos dispares, ambos conjuntos van por las tres unidades.

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Para este partido, el director técnico Mikel Arteta no contará con un jugador que es una pieza clave. El atacante inglés Bukayo Saka no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica.

¿Quién será el reemplazo de Bukayo Saka en Arsenal vs. Newcastle?

Con esta noticia, el delantero Noni Madueke se suma a la alineación titular y se asentará en la banda derecha, conformando un tridente de ataque junto a Kai Havertz y Eberechi Eze e intentando aprovechar los minutos que le da el entrenador.

¿Cuál será la alineación de Arsenal vs. Newcastle sin Bukayo Saka?

Sin Bukayo Saka, el conjunto albirrojo formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Magpies: Raya; White, Salibe, Magalhaes, Hincapié; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Havertz y Eze.