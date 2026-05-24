El mensaje despedida de Álvaro Arbeloa a Kylian Mbappé: “Los tiempos difíciles…”

El entrenador culminó la temporada al frente de la Casa Blanca, no sin antes acordarse de su delantero estrella.

Era sabido hacía algunas semanas. Álvaro Arbeloa había llegado a la banca del Real Madrid para reemplazar a Xabi Alonso a mitad de temporada, pero los resultados no lo acompañaron como esperaba y su ciclo al frente de los Merengues terminó al final de la campaña. Los rumores de una posible pelea con Kylian Mbappé estallaron, incluso con dichos del francés, pero el propio entrenador se encargó de desactivar cualquier tipo de bomba.

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“Estoy bien. Al 100%. No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tengo. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular”, había declarado Mbappé hace cuestión de días.

Reina la paz entre Arbeloa y Mbappé

Horas posteriores, el propio Arbeloa enfatizó en que se trató de un malentendido, que jamás le había dicho tal cosa a Kiki y que la relación era buena. Finalmente, todo se selló este sábado luego de un gol del francés en la victoria 3-1 ante el Athletic Club por la última jornada de LaLiga. Mbappé se aceró a la banca y se saludó con Álvaro de manera cálida.

Horas posteriores, el español compartió un mensaje en sus redes sociales aprovechando la imagen del abrazo con el francés y expresó: “Muchas gracias Kylian. Presumiré siempre de haber entrenado a un futbolista descomunal con un talento sin igual. Los tiempos difíciles no duran para siempre, pero las fuertes personas sí. A por todo lo que se viene”.

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Álvaro Arbeloa se despidió de Kylian Mbappé antes de irse del Real Madrid. (CAPTURA DE PANTALLA)

Por lo pronto, está todo listo para el regreso de José Mourinho para dirigir a los Merengues. El DT, que estuvo tres temporadas con los de blanco, dirigió 178 compromisos, en los que cosechó 128 triunfos, 28 empates y solo 22 derrotas, significando un 77,15% de efectividad. En el debe estuvo la cosecha de títulos ya que apenas ganó tres: Copa del Rey 2010-11, LaLiga 2011-12 y Supercopa de España 2012.

En síntesis

Álvaro Arbeloa finalizó su ciclo como entrenador del Real Madrid tras dirigir el último partido de LaLiga con victoria 3-1 ante el Athletic Club.

finalizó su ciclo como entrenador del tras dirigir el último partido de LaLiga con victoria ante el Athletic Club. El técnico desmintió tensiones y se despidió afectuosamente de Kylian Mbappé , quien había expresado previamente su rol de suplente en la plantilla.

, quien había expresado previamente su rol de suplente en la plantilla. El club blanco tiene todo listo para el regreso de José Mourinho, estratega que ostenta una efectividad del 77.15% de su etapa anterior con los Merengues.