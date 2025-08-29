Es tendencia:
¿Por qué no juega Cole Palmer en Chelsea vs. Fulham por la Jornada 2 de la Premier League 2025-26?

El joven mediocentro inglés no estará disponible para el duelo de los Blues ante los Cottagers por la Primera División de Inglaterra.

Por Agustín Zabaleta

Cole Palmer no estará disponible para el duelo de Chelsea ante Fulham por la Premier League 2025-26
Cole Palmer no estará disponible para el duelo de Chelsea ante Fulham por la Premier League 2025-26

En el marco de la Jornada 3 de la Premier League 2025-26Chelsea Fulham se enfrentan desde las 5:300 horas (Ciudad de México) en Stamford Bridge de la ciudad de Londres. Los dos equipos van en búsqueda de ganar para seguir en la senda del invicto.

Chelsea sorprende con millonaria donación a la familia de Diogo Jota tras Mundial de Clubes: ¿cuánto fue?

Para este duelo, el director técnico Enzo Maresca no contará con quien muchos consideran a su mejor jugador. El mediocentro Cole Palmer no estará disponible para el compromiso a raíz de, según Sky Sports, una molestia en la ingle que arrastra desde el Mundial de Clubes 2025 y no pudo entrenar con normalidad en los últimos días.

¿Quién será el reemplazo de Cole Palmer en Chelsea vs. Fulham?

Con esta noticia, el delantero Nicolas Jackson podría sumarse a la delantera de los Blues y obligar un cambio de esquema táctica para el compromiso contra los Cottagers. Además, el delantero podría aprovechar una oportunidad que no siempre se presenta.

Eden Hazard revela las tres razones por las que decidió retirarse con 32 años

¿Cuál será la alineación de Chelsea vs. Fulham sin Cole Palmer?

Sin Allan Saint-Maximin el conjunto azul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los de blanco: Sánchez; Cucurella, Chalobah, Acheampong, James; Caicedo, Fernández, Gittens; Neto, Pedro y Jackson.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
