En el marco de la Jornada 3 de la Premier League 2025-26, Chelsea y Fulham se enfrentan desde las 5:300 horas (Ciudad de México) en Stamford Bridge de la ciudad de Londres. Los dos equipos van en búsqueda de ganar para seguir en la senda del invicto.

Para este duelo, el director técnico Enzo Maresca no contará con quien muchos consideran a su mejor jugador. El mediocentro Cole Palmer no estará disponible para el compromiso a raíz de, según Sky Sports, una molestia en la ingle que arrastra desde el Mundial de Clubes 2025 y no pudo entrenar con normalidad en los últimos días.

¿Quién será el reemplazo de Cole Palmer en Chelsea vs. Fulham?

Con esta noticia, el delantero Nicolas Jackson podría sumarse a la delantera de los Blues y obligar un cambio de esquema táctica para el compromiso contra los Cottagers. Además, el delantero podría aprovechar una oportunidad que no siempre se presenta.

¿Cuál será la alineación de Chelsea vs. Fulham sin Cole Palmer?

Sin Allan Saint-Maximin el conjunto azul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los de blanco: Sánchez; Cucurella, Chalobah, Acheampong, James; Caicedo, Fernández, Gittens; Neto, Pedro y Jackson.