Olympique Lyon recibe a Niza en un partido clave en sus aspiraciones para acercarse a la cima de la Ligue 1 luego de la sorpresiva derrota de PSG. Les Gones arrastran una racha de seis triunfos ligueros consecutivos y buscarán continuar por esa senda este domingo para quedar asentarse en el tercer lugar.

Publicidad

Publicidad

Un triunfo en casa los dejaría a seis puntos del Paris Saint-Germain y siete del líder, Lens. Sin embargo, por desgracia para Lyon, este domingo no podrán contar con Endrick, delantero que está mostrando su mejor versión desde que llegó cedido del Real Madrid.

¿Por qué Endrick no juega en Lyon vs. Niza?

Endrick no juega el partido entre Lyon y Niza por la Ligue 1 debido a que fue expulsado en el último partido contra Nantes y debe cumplir una jornada de sanción. Sin embargo, solo deberá ausentarse por una fecha a pesar de haberse tratado de roja directa.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿El motivo? Tras el partido se constató que no era una acción merecedora de roja directa y se redujo la pena. Por eso, Endrick se perderá este encuentro ante Niza y estará nuevamente disponible contra Racing de Estrasburgo.