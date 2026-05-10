Por qué no juega Lamine Yamal en Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga 2025-26

Barcelona tiene la posibilidad de ser campeón de LaLiga si vence o empata con Real Madrid este domingo.

Barcelona se enfrenta este domingo con Real Madrid y tiene la gran oportunidad de consagrarse campeón de LaLiga. Para eso, el conjunto culé deberá ganar o empatar en el Estadio Santiago Bernabéu.

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Sin embargo, Hansi Flick no podrá utilizar en el Clásico a Lamine Yamal por lesión. el crack del Barcelona sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y por este motivo el español no está presente en el juego contra Real Madrid.

Si bien el Barcelona no dio detalles de cuándo volvería el extremo, se espera que Lamine Yamal se pierda el resto de la temporada. El español se está recuperando enfocándose en el Mundial 2026 y aún no se sabe si podrá estar en el debut de La Roja en el torneo.

Lamine Yamal ha tenido dos lesiones importantes esta temporada. Además de la ya mencionada, a comienzos de la campaña la estrella del Barcelona padeció una pubalgia que no le permitió estar al 100% durante un tiempo y eso se notó dentro del campo de juego.

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La estadística de Lamine Yamal en la temporada

El joven de 18 años disputó 45 partidos con el Barcelona en esta temporada; Lamine Yamal convirtió 24 goles y brindó 18 asistencias y el futbolista está a punto de volver a coronarse en LaLiga. Si no es hoy en el Santiago Bernabéu será seguramente en la próxima jornada.

En síntesis