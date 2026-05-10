VIDEO: El golazo de tiro libre de Marcus Rashford para el 1-0 de Barcelona vs. Real Madrid

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid de este domingo 10 de mayo se abrió rápidamente. Los blaugranas se plantaron en campo rival desde el inicio y no tardaron ni 10 minutos en adelantarse en el marcador con un golazo de tiro libre de Marcus Rashford.

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Ferran Torres fue derribado en el borde del área por Antonio Rüdiger y el británico se hizo cargo de la ejecución ante las ausencias de Lamine Yamal y Raphinha. No obstante, el exjugador de Manchester United la envió directo al ángulo derecho de Thibaut Courtois.

MARCUS RASHFORD WHAT A FREE KICK!!!!

pic.twitter.com/9zK9GHSlBT — Attacking Football (@AttackingFooty) May 10, 2026

Pese a la corta distancia con la portería, Rashford ensayó un tiro imposible para el portero de Real Madrid. Así, Barcelona comenzó a construir la victoria que, por el momento, le está dando el título de LaLiga de España.

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La reacción de Lamine Yamal al golazo de Marcus Rashford

Justo después del gol, la cámara de la transmisión enfocó a Lamine Yamal en las gradas. Al extremo español se lo vio sonriente y agitando su mano derecha en señal de aprobación por la ejecución de su compañero.